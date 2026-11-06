Bayern Múnich da pistas sobre el regreso de Luis Díaz: ¿cuándo volverá a jugar?

La recuperación de Luis Díaz avanza, pero el Bayern Múnich todavía no quiere ponerle una fecha a su regreso a las canchas. Aaron Danks, asistente técnico de Vincent Kompany y encargado del equipo durante la ausencia del entrenador belga, habló sobre la situación del extremo colombiano y entregó novedades que apuntan a una posible reincorporación después del parón internacional de noviembre.

La recuperación de Luis Díaz avanza, pero su regreso a las canchas todavía es una incógnita. Aaron Danks, asistente técnico de Vincent Kompany, quien está al frente del equipo durante la ausencia del entrenador belga, entregó detalles sobre la evolución del extremo colombiano y anticipó cómo serán sus próximos días de trabajo en el Bayern Múnich.

En la rueda de prensa previa al partido frente al Mainz 05, por la novena jornada de la Bundesliga, Danks se refirió a la situación de Díaz y Jamal Musiala, quienes continúan fuera de competencia por problemas físicos. El asistente explicó que ambos realizarán trabajos individuales durante la próxima semana y que esperan contar con ellos en los entrenamientos colectivos una vez regresen los futbolistas convocados por sus selecciones.

“Creo que es difícil fijar un partido o una fecha para su regreso. Pero la próxima semana, tanto Jamal Musiala como Luis Díaz realizarán entrenamientos individuales y, cuando regresen los internacionales, se incorporarán a los entrenamientos con el grupo al completo. En cualquier caso, no hay una fecha establecida”, señaló Danks.

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Luis Díaz también se pierde los amistosos de Colombia

El extremo colombiano sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo durante el partido frente al Arsenal, por la Champions League, el pasado 22 de octubre. Desde entonces, se ha perdido cuatro compromisos del Bayern Múnich: frente a Friburgo, Magdeburgo, Borussia Dortmund y Atlético de Madrid.

Su proceso de recuperación también lo dejó por fuera de la convocatoria de Néstor Lorenzo para los amistosos de la Selección Colombia frente a Chile, programados para el 13 y el 17 de noviembre, en Cali y Santiago, respectivamente.

Esta es la segunda fecha FIFA consecutiva en la que Díaz no estará con la Tricolor. En la anterior convocatoria, el seleccionador decidió darle descanso al atacante, quien es titular habitual en el equipo alemán.

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¿Cuándo podría regresar Luis Díaz?

Aunque el cuerpo técnico del Bayern espera que el colombiano pueda reincorporarse a los entrenamientos grupales después del parón internacional de noviembre, todavía no hay una fecha definida para su regreso a la competencia.

Si su recuperación avanza según lo previsto y completa satisfactoriamente las etapas de trabajo individual y colectivo, el partido frente al Colonia, programado para el 20 de noviembre, podría ser una alternativa para su vuelta. Sin embargo, esta posibilidad dependerá de su evolución física y de las decisiones del cuerpo técnico.

Por ahora, Bayern Múnich deberá afrontar su compromiso frente al Mainz 05, este sábado 7 de noviembre, sin Luis Díaz, quien continúa con su proceso de recuperación.