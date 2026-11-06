Antojarte 2.0 reúne a 120 empresarios de Boyacá en una feria para todos los gustos

Antojarte 2.0 se realiza en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja.

Tunja

Tunja es escenario de Antojarte 2.0, una feria que reúne alrededor de 120 empresarios de diferentes municipios de Boyacá, quienes llegan con propuestas innovadoras, productos y servicios para dar a conocer el talento y el potencial empresarial del departamento.

Así lo señaló Emilia Inés Sandoval, directora de Servicios Empresariales de la Cámara de Comercio de Tunja, durante una entrevista con Caracol Radio, en la que destacó la participación de emprendedores de Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa y otros municipios.

“Tenemos alrededor de 120 empresarios, no solamente de Tunja, sino también de Duitama, de Sogamoso, de Paipa, de todo el departamento, que han venido a mostrarnos toda su capacidad creativa de innovación de productos y de servicios que tenemos en el departamento”, señaló Sandoval.

La feria ofrece una amplia muestra comercial con sectores como gastronomía, artesanías, moda, belleza, servicios para mascotas, construcción, diseño, turismo y productos lácteos. Una oferta que busca conectar a los visitantes con los emprendimientos y empresas de la región.

Sobre la diversidad de la exposición, la directora resaltó el propósito de esta iniciativa:

“Realmente la variedad precisamente es una feria multisectorial y hablamos de Antojarte porque es para todos los gustos, para todos los sentidos, para todas las actividades”, manifestó la funcionaria.

Además de los espacios comerciales, Antojarte 2.0 cuenta con una agenda cultural, social y deportiva, pensada para que las familias disfruten de diferentes actividades mientras conocen la oferta empresarial de Boyacá.

“Vamos a tener una agenda cultural, social, deportiva, para que todas las personas vengan este fin de semana y vean en Antojarte un plan para hacer en familia”, agregó Emilia Sandoval.

La invitación está abierta para que propios y visitantes recorran la feria, conozcan los emprendimientos y apoyen el talento regional.

Datos para visitar Antojarte 2.0:

Lugar: Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja.

Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. Horario: De 9:30 de la mañana a 7:00 de la noche.

De 9:30 de la mañana a 7:00 de la noche. Entrada: Libre.

Antojarte 2.0 se convierte así en una vitrina para impulsar el emprendimiento, visibilizar la diversidad productiva de Boyacá y generar nuevas oportunidades comerciales para los empresarios participantes.