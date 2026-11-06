Carlos Amaya pide revisar la Ley de Rescate Fiscal y alerta por impacto en las finanzas de Boyacá

El gobernador Carlos Amaya busca plantear la necesidad de un rescate fiscal para los departamentos, al considerar que las regiones requieren nuevas fuentes de financiación.

Tunja

El proyecto de Ley de Rescate Fiscal, radicado ante el Congreso por el presidente Abelardo de la Espriella, abrió un nuevo debate sobre las finanzas de los departamentos. Frente a esta iniciativa, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, pidió analizar sus alcances y consecuencias para los territorios, especialmente por los cambios tributarios que podrían afectar los ingresos provenientes de productos como los licores, la cerveza y el cigarrillo.

El mandatario departamental insistió en que la discusión debe darse con argumentos y teniendo en cuenta las necesidades económicas de las regiones, que dependen en buena medida de las rentas derivadas del consumo y de los juegos de suerte y azar.

“Hay que escuchar argumentos y revisar con serenidad y ponderación el ejercicio de la discusión del hueco fiscal que tiene el país. Es un déficit que viene acumulado desde hace muchos gobiernos y no es un asunto solamente de la administración actual”, manifestó Amaya.

El gobernador también aprovechó el debate para plantear la necesidad de un rescate fiscal para los departamentos, al considerar que las regiones requieren nuevas fuentes de financiación que les permitan mantener sus programas de inversión.

“Ojalá también se diera una discusión del rescate fiscal para los departamentos de Colombia. Nosotros dependemos del aguardiente, de la cerveza, del cigarrillo y de los juegos de suerte y azar. Ojalá se pudieran crear impuestos saludables y progresivos que permitan estabilizar las finanzas departamentales”, señaló.

Uno de los puntos que genera preocupación para Boyacá es la reducción de $309.000 millones en recursos de regalías frente a lo que se tenía proyectado, situación que obliga a la administración departamental a buscar alternativas para financiar programas y proyectos que quedaron desfinanciados.

Amaya también consideró necesario revisar la propuesta de ampliar el cupo de endeudamiento de los departamentos, teniendo en cuenta las condiciones financieras y las necesidades de inversión de cada territorio.

“El Presidente lo ha dicho, la deuda de los departamentos es muy muy muy inferior a la deuda nacional y hay que plantear ese debate que pronto plantearemos en Boyacá si para atender prioridades urgentes que necesita resolverse y aumentar la competitividad de la productividad del departamento”, enfatizó Amaya Rodríguez.

Por otra parte, el gobernador se refirió a la posible visita del presidente de la República a Boyacá y aseguró que mantiene una relación cordial con el Gobierno nacional, al tiempo que reiteró la importancia del diálogo y el respeto institucional, pese a las diferencias políticas.

Finalmente, insistió en que el debate sobre el rescate fiscal no debe limitarse a las finanzas del Gobierno nacional, sino que debe incluir la situación económica de los departamentos y las herramientas que necesitan para garantizar su desarrollo.