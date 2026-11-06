Andrés Onzaga presidirá el Concejo de Bogotá en 2027: así quedó conformada la nueva mesa directiva

Colombia

El Concejo de Bogotá eligió a Andrés Onzaga como su nuevo presidente para 2027. La mesa directiva estará acompañada por Quena Ribadeneira y Julián Uscátegui, quienes asumirán las dos vicepresidencias de la corporación.

Tras la elección, la Secretaría Distrital de Gobierno se pronunció y felicitó a los nuevos integrantes, al tiempo que manifestó su disposición de trabajar conjuntamente para impulsar la agenda estratégica de la capital durante el último año de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

A través de un mensaje, la entidad señaló: “Saludo y felicito a la nueva mesa directiva del @ConcejoDeBogota: @andresonzaga en la presidencia, junto a @QuenaRibadeneir y @JulUscategui en las vicepresidencias. Asumimos este último año de gestión con total compromiso democrático para impulsar la agenda estratégica de ciudad con @CarlosFGalan”.

Reconocimiento a la mesa directiva saliente

La Secretaría de Gobierno también agradeció la gestión de la mesa directiva saliente, integrada por Humberto Amín, Heidy Sánchez y Darío Cepeda, por las garantías brindadas durante los debates de iniciativas consideradas estratégicas para Bogotá.

Entre los temas mencionados se encuentran el alumbrado público inteligente y la competitividad, asuntos que hicieron parte de las discusiones sobre el futuro y desarrollo de la ciudad.

Con esta nueva conformación, el Concejo tendrá el reto de conducir los debates, ejercer control político y avanzar en la discusión de proyectos clave para Bogotá durante 2027, en medio de la recta final del actual gobierno distrital.