Capturan a alias ‘Caliche’ y otros tres implicados en el asesinato de dos policías en Antioquia

Antioquia

Cuatro personas señaladas de estar vinculadas con el asesinato de dos subintendentes de la Policía Nacional en el municipio de Betulia, Suroeste de Antioquia, fueron capturadas durante un operativo adelantado por las autoridades en esta región del departamento.

Las detenciones se realizaron en los municipios de Betulia y Santa Fe de Antioquia, mediante un despliegue de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en el marco de la Operación Agamenón, dirigida contra estructuras del crimen organizado.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Caliche’, señalado de ser el presunto cabecilla urbano y coordinador de sicarios de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, organización criminal que mantiene presencia en los municipios de Betulia y Concordia.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían relacionados con el doble homicidio de los subintendentes Wilder Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastidas, ocurrido el pasado 9 de noviembre de 2025 en Betulia.

Los uniformados fueron asesinados mientras realizaban labores rutinarias de patrullaje, cuando fueron atacados con armas de fuego de largo alcance. El crimen generó una investigación para identificar a los presuntos responsables y establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque contra los integrantes de la Fuerza Pública.

Otros detalles

Tras varios meses de labores investigativas, las autoridades lograron materializar las cuatro órdenes de captura, en lo que la institución calificó como un avance en el esclarecimiento del doble homicidio.

Los cuatro capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y presentados ante un juez de control de garantías. Según la información oficial, la Fiscalía General de la Nación les imputará los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado.

La Policía Nacional aseguró que continuará adelantando acciones para identificar y judicializar a los responsables de ataques contra sus uniformados y evitar que estos hechos queden en la impunidad.