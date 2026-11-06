A la cárcel juez que habría recibido soborno de un extraditable para otorgarle la libertad

Justicia

El juez cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá acaba de enviar a prisión a su homóloga, la también juez Miryam Alcira Martínez López, por su presunta participación en un soborno de 1.200 millones de pesos para que el ciudadano neerlandés Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, solicitado en extradición por narcotráfico, quedara en libertad.

Se trata de la juez 77 de Control de Garantías, Miryam Alcira Martínez López, quien según loa Fiscalía habría recibido una supuesta coima de $600 millones de pesos, como parte del primer pago para otorgar la libertad del extraditable.

A este caso la Fiscalía lo denominó “Vendiendo la justicia al narcotráfico”.

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En la tarde de este jueves, juez decidió imponer una medida de aseguramiento intramural contra Martínez López y al funcionario del Centro de Servicios Judiciales, Waldo Garavito Mejía, y a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca.

Esto luego de argumentar que representan un peligro para la sociedad y que podría existir riesgo de fuga.

El juez avaló los argumentos de la fiscal que fue vehemente al señalar que la Miryam Alcira Martínez López habría traicionado a la justicia al presuntamente aceptar un pago inicial de $600 millones.

La Fiscalía reconstruyó el perfil criminal del ciudadano neerlandés identificado como Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, solicitado en extradición por narcotráfico por Países Bajos, quien, al parecer, habría sido el determinador del soborno de $1.200 millones y presuntamente habría pagado la mitad de ese dinero a la juez Miryam Alcira Martínez López.

El ciudadano neerlandés identificado como Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, solicitado en extradición por narcotráfico. Foto: Tomada de la audiencia

El extranjero permanece recluido en la cárcel La Picota desde febrero de 2026.

Según la Fiscalía, tanto la juez como el funcionario del Complejo Judicial y la abogada habrían hecho parte del pacto criminal para lograr su fuga, teniendo en cuenta la inminente extradición.

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Pruebas

La fiscal del caso presentó los audios de las conversaciones entre la abogada Herrera Cuenca y el funcionario del Centro de Servicios Judiciales, Waldo Garavito Mejía, en las que presuntamente se habla del acuerdo para torcer a la juez y lograr la libertad del extraditable.

La fiscal también presentó la videollamada que sostuvieron la abogada y el extranjero, quien, desde la cárcel, presuntamente coordinaba toda la negociación del supuesto soborno.

Específicamente, la fiscal mostró las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la entrada del Complejo Judicial de Paloquemao el 4 de junio de este año, cuando, al parecer, se produjo la reunión con la juez y presuntamente se entregó el dinero.

Extraditable grabó todas las conversaciones

La fiscal señaló que el ciudadano neerlandés grabó la presunta entrega del dinero, la respuesta de la juez e incluso las señas que se hicieron en medio de la conversación sobre el presunto soborno.

La abogada Herrera Cuenca, investigada por la Fiscalía por su presunta participación en este escándalo que sacudió a la Rama Judicial, pidió que se le otorgue la detención domiciliaria, argumentando que es responsable del cuidado de sus padres, quienes son adultos mayores.

Agregó que su mamá padece cáncer y tiene una discapacidad, por lo que debe tomar medicamentos en diferentes horarios y depende totalmente de ella. Lo mismo ocurre con su papá, quien tiene una falla cardíaca.