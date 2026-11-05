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05 nov 2026 Actualizado 18:31

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Justicia

Corte Suprema ordena inspección en el Senado por los contratos de Deicy Jiménez

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial en la Secretaría General del Senado.

Deicy Jiménez ya entregó su celular ante la Fiscalía como prueba contra expresidente Petro

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La diligencia fue ordenada por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado para obtener la documentación sobre los vínculos contractuales que tuvo Jiménez en el Congreso, en medio de la investigación que involucra al presidente Gustavo Petro.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial en la Secretaría General del Senado para recaudar los contratos que tuvo Deicy Jiménez durante su paso por el Legislativo.

La diligencia fue dispuesta por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, quien busca obtener directamente la documentación relacionada con su vinculación contractual y verificar las condiciones en las que se dieron esos nombramientos.

Esta decisión se conoce en medio de la investigación que adelanta la Corte a partir de las denuncias de Jiménez, quien ha hecho señalamientos sobre presuntos ofrecimientos de beneficios laborales a cambio de favores sexuales y ha mencionado al presidente Gustavo Petro.

La inspección permitirá a los investigadores recaudar documentos que podrían resultar relevantes para establecer las circunstancias de su vinculación al Congreso y contrastar la información que ha entregado ante las autoridades.

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