Tribunal Superior de Bogotá otorgó libertad inmediata al exministro del Interior Luis F. Velasco

El Tribunal Superior de Bogotá le otorgó la libertad inmediata al exministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro, Luis Fernando Velasco, procesado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión la tomó el tribunal porque, según mencionó, Velasco no representar un peligro para la comunidad al haberse retirado de la vida política y, además, al no existir riesgo de que continúe delinquiendo.

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Vea el momento en el que le otorgan la libertad a Luis Fernando Velasco

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