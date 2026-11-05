The Weeknd batió el récord de la gira más taquillera de un artista masculino: ¿Cuánto recaudó?

El cantante, compositor, productor discográfico y actor canadiense The Weeknd batió el récord de la gira más taquillera de un artista masculino en la historia, tras concluir su gira por estadios “After Hours Til Dawn” con una última presentación en el TM Stadium National de Kuala Lumpur, lo que elevó la recaudación total a más de 1.300 millones de dólares.

¿Qué posición ocupa entre las más taquilleras de la historia?

Esta cifra, confirmada por la promotora de conciertos Live Nation, es la tercera más alta de la historia, superada únicamente por “The Eras Tour” de Taylor Swift, con más de 2000 millones de dólares y “Music of the Spheres” de Coldplay, con más de 1500 millones.

¿Quién ostentaba el récord anterior?

El récord anterior para un artista masculino lo ostentaba la gira “Farewell Yellow Brick Road” de Elton John, con más de 939 millones de dólares.

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¿Cuántos conciertos hizo al final de la gira?

El concierto final cerró la gira de estadios de The Weeknd por Asia, que constó de 17 fechas durante este otoño.

Aunque inicialmente se anunció con 11 fechas, el tramo asiático de la gira se amplió rápidamente hasta alcanzar 17 espectáculos, incluyendo tres noches en Bangkok, cuatro en Hong Kong y varias presentaciones en cada una de las ciudades que formaron parte del recorrido.

¿Por cuántos países y ciudades pasó?

Desde su inicio en julio de 2022, la gira por estadios “After Hours Til Dawn” ha abarcado 176 conciertos en 67 ciudades, 30 países y cinco continentes, vendiendo más de 9 millones de entradas y recaudando 1.300 millones de dólares.

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¿Cuánto duró la gira?

La gira duró cuatro años y recorrió Norteamérica, Europa, el Reino Unido, Latinoamérica, Australia y Asia.

The Weeknd regresó para realizar etapas adicionales en casi todos estos territorios.

¿Cuánto generó en esta última etapa?

Solo en 2026, la gira vendió más de 3 millones de entradas y generó más de 500 millones de dólares.