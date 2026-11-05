Shakira es nominada al Salón de la Fama de los Compositores 2027: ¿Quiénes más la acompañan?

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 14: The singer Shakira on her arrival in Madrid at Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport on 14 September 2026, in Madrid, Spain. The Colombian artist has arrived in Madrid to begin a stay of almost a month, with 12 concerts scheduled at the ‘Shakira Stadium’, built at the Iberdrola Music venue in Villaverde, a venue with a capacity for over 50,000 people. The concerts in Madrid are the only European stop on her ‘Las Mujeres Ya no Lloran World Tour’. Macondo Park has also been built around the stadium – a temporary ‘city’ covering 150,000 square metres that will be open from 12 noon until midnight. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

La cantautora, bailarina y productora discográfica colombiana Shakira ha sido nominada al Salón de la Fama de los Compositores 2027.

¿Qué otros nominados la acompañan?

Entre otros nominados, la acompañan otras estrellas del pop, como Lady Gaga y P!nk.

Otros artistas nominados son: Gerry Beckley y Dewey Bunnell, de la banda de rock America, recordados por clásicos como “A Horse With No Name” y “Ventura Highway”.

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Debbie Harry y Chris Stein, de la banda de rock Blondie, más conocidos por canciones como “Call Me”, “Heart of Glass”, “Rapture” y “One Way or Another”.

George Alan O’Dowd, más conocido como Boy George, de la banda de pop inglesa Culture Club, famoso por canciones como “Karma Chameleon”, “Do You Really Want To Hurt Me” y “Victims”.

Ne-Yo, compositor de éxitos como “Irreplaceable”, interpretada por Beyoncé; “Let Me Love You”, “Give Me Everything”, junto a Pitbull y Afrojack y “Take a Bow”, de Rihanna.

La cantautora australiana Sia, famosa por “Cheap Thrills” junto a Sean Paul, “Diamonds”, interpretada por Rihanna; “Titanium” con David Guetta y “Chandelier”.

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También está el guitarrista estadounidense Jack White, compositor de “Fell in Love With a Girl”, “Seven Nation Army” y “Steady as She Goes” de los White Stripes.

Al igual están los fallecidos Frank Beard y Dusty Hill, además de Billy Gibbons de la agrupación de rock ZZ Top, recordados por canciones como “Legs”, “Sharp Dressed Man” y “La Grange”.

¿Cuándo puede ser nominado un artista?

Un compositor con un repertorio de canciones destacadas reúne los requisitos para ser incluido 20 años después del primer lanzamiento comercial de una de sus canciones.