Karol G rompe récord en TikTok: reunió 4,1 millones de espectadores y superó a Madonna

Karol G volvió a hacer historia en la música y las plataformas digitales. La artista colombiana reunió 4,1 millones de espectadores simultáneos durante una transmisión en TikTok LIVE, realizada el miércoles 4 de noviembre, con la que presentó en vivo canciones de su álbum ‘No Me Arrepiento De Sentir Tanto’.

Con esta cifra, la intérprete de ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ superó el registro que tenía Madonna, quien había alcanzado cerca de 2,1 millones de usuarios conectados durante una transmisión en directo. De esta manera, Karol G se posicionó como una de las artistas con mayor audiencia en la historia de los directos de la plataforma.

Karol G celebró su álbum con sus seguidores

La presentación se llevó a cabo desde Ciudad de México como parte de TikTok LIVE Premiere, una iniciativa de la plataforma que permite a artistas y figuras del entretenimiento realizar eventos especiales para sus comunidades digitales.

Durante una hora, la cantante compartió con sus seguidores una presentación dedicada a su sexto álbum de estudio, publicado en agosto de 2026. El encuentro permitió que fanáticos de diferentes países se conectaran para seguir la interpretación de sus canciones en tiempo real.

La transmisión también representó una oportunidad para celebrar el lanzamiento de este trabajo discográfico, que no había tenido una fiesta de presentación exclusiva.

La Bichota supera la marca de Madonna

El alcance de la transmisión evidenció el impacto que Karol G mantiene entre sus seguidores y su capacidad para convocar audiencias a través de plataformas digitales.

La cifra de 4,1 millones de espectadores simultáneos dejó atrás el registro de Madonna, que rondaba los 2,1 millones de usuarios conectados en TikTok LIVE.

Karol G cuenta con una comunidad de más de 56 millones de seguidores en TikTok, donde sus canciones también se han convertido en tendencia y han impulsado la creación de millones de videos.

Más información Cristian Castro firma acuerdo de management con Jorge Juárez y Enso Music para impulsar su carrera

Con este nuevo logro, la artista colombiana continúa consolidando su presencia internacional y demostrando el alcance de su música más allá de los escenarios tradicionales.

Créditos audiovisuales: Billboard