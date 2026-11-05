“Animals” de Pink Floyd tendrá una edición especial con material inédito por sus cincuenta años

“Animals 50″, una caja de lujo de nueve discos centrada en el álbum “Animals” de 1977 de Pink Floyd, junto con ediciones más sencillas disponibles en diversos formatos, se lanzará el 22 de enero de 2027.

¿Qué otra versión tendrá?

También estará a la venta una versión digital del contenido de la caja.

¿Qué traen los discos de “rarezas”?

Los discos de “rarezas” incluidos contienen un tema inédito compuesto por Roger Waters, titulado “Young Nicholas Jon”.

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Las otras cuatro pistas del disco de rarezas, todas publicadas anteriormente, incluyen una “improvisación de estudio (Studio Jam)”, además de “Dogs (versión temprana, mezcla preliminar)”, “Sheep (versión temprana, mezcla preliminar)” y “Sheep (edición original para radio)”.

¿Cuál es el componente en directo de este material?

El componente en directo es “Live From the Oakland Coliseum”, un concierto de 13 temas celebrado el 9 de mayo de 1977, grabado por un aficionado, Reinhard Hohlwein, que entonces tenía 19 años, sin autorización oficial.

Esta actuación en directo incluye la interpretación íntegra tanto de “Animals” como de su predecesor, “Wish You Were Here”, además de dos canciones de “The Dark Side of the Moon” y la última interpretación en directo de la pieza instrumental “Careful With That Axe, Eugene”.

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¿Qué contienen los discos de la edición de lujo?

El primer disco de la edición de lujo contiene la versión original de “Animals”, mientras que el segundo es una remezcla de 2018.

Se le conoce como “la mezcla de 2018″, a pesar de que no se publicó hasta 2022, tras varios años de desacuerdos en el seno de la banda que, como es bien sabido, incluyeron una disputa sobre los textos que acompañan al álbum.

¿Y qué más traen?

Si bien todos los elementos sonoros de la caja estarán disponibles para su compra por separado, la edición de lujo incluye, de forma exclusiva, un libro de tapa dura de 64 páginas con textos del autor Jonathan Lethem, además de imágenes inéditas de la sesión fotográfica para la portada original del álbum, realizada en la central eléctrica de Battersea, en Londres, en las que se pueden ver, efectivamente, cerdos volando.

Escuche y vea el video de una de las canciones a continuación: