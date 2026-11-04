Bogotá tendrá cuatro movilizaciones entre el 5 y el 7 de noviembre

Bogotá será escenario de cuatro movilizaciones entre el jueves 5 y el sábado 7 de noviembre de 2026, según la programación de la Secretaría Distrital de Gobierno. Las actividades se realizarán en las localidades de Teusaquillo, Usme y La Candelaria, y están relacionadas con la solidaridad internacional, los derechos humanos y las reivindicaciones sociales.

Por lo que las distintas movilizaciones quedarán programadas de la siguiente manera:

El jueves 5 de noviembre

A las 11:30 a. m., una vigilia silenciosa por Palestina frente a la Embajada de Israel, en Teusaquillo, y a las 5:00 p. m., una marcha por la xenofobia y la omisión de la Policía, que partirá de KOAJ Santa Librada, en Usme.

El viernes 6 de noviembre

A las 4:00 p. m., se realizará un plantón frente al Ministerio del Interior, en La Candelaria, denominado ‘Gran besatón para recibir a Ordóñez en el cargo’.

El sábado 7 de noviembre

A la 1:00 p. m., en la Plaza de Bolívar, con una ‘Conmemoración de 41 años de resistencia, persistencia y amor por nuestros desaparecidos’.

La Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría de Gobierno, acompañará las jornadas con equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos para garantizar el derecho a la protesta pacífica y promover la convivencia en el espacio público.

Asimismo, las autoridades recomiendan planear los recorridos con anticipación, buscar rutas alternas, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y consultar los canales oficiales para conocer posibles cierres o desvíos, a sabiendas que los horarios y puntos de encuentro pueden cambiar, por lo que se sugiere verificar la información actualizada.