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05 nov 2026 Actualizado 15:04

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Russell Brand fue declarado culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual

Además, fue absuelto de otros dos cargos de violación y de un cargo de tentativa de agresión indecente.

LONDON, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 02, 2026: British comedian Russell Brand arrives at Southwark Crown Court during the fourth week of his trial on charges of three counts of rape, three counts of sexual assault and one count of attempted indecent assault in London, United Kingdom on November 02, 2026. Russell Brand has pleaded not guilty to all charges and denies the allegations against him. (Photo credit should read Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images)

LONDON, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 02, 2026: British comedian Russell Brand arrives at Southwark Crown Court during the fourth week of his trial on charges of three counts of rape, three counts of sexual assault and one count of attempted indecent assault in London, United Kingdom on November 02, 2026. Russell Brand has pleaded not guilty to all charges and denies the allegations against him. (Photo credit should read Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images) / Wiktor Szymanowicz

LONDON, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 02, 2026: British comedian Russell Brand arrives at Southwark Crown Court during the fourth week of his trial on charges of three counts of rape, three counts of sexual assault and one count of attempted indecent assault in London, United Kingdom on November 02, 2026. Russell Brand has pleaded not guilty to all charges and denies the allegations against him. (Photo credit should read Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images)
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El comediante, actor, podcaster y personalidad mediática de nacionalidad inglesa Russell Brand fue declarado este jueves culpable de tres cargos de agresión sexual y un cargo de violación en el juicio penal celebrado en Londres.

¿De qué otros cargos fue absuelto?

Fue absuelto de otros dos cargos de violación y de un cargo de tentativa de agresión indecente.

¿Qué dijo el juez del caso?

El juez Bennathan informó a Brand de que, “evidentemente, esto conllevará una pena de prisión de una duración considerable”.

El magistrado añadió que era poco probable que mantuviera la libertad provisional del excomediante, señalándole:

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“Ha sido declarado culpable de varios delitos, incluido uno de violación... Por tanto, considero que debo ordenar su ingreso en prisión, entre otras razones porque la tentación de evitar regresar al tribunal para conocer la sentencia será abrumadora”.

¿Cuándo se le dictará sentencia?

El jurado tardó tres días en llegar a un veredicto tras un juicio de tres semanas. La audiencia para dictar sentencia tendrá lugar el lunes.

¿De qué fue acusado Russell Brand?

Brand fue acusado de violar a tres mujeres en distintos lugares entre 1999 y 2009.

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Una de las presuntas víctimas también lo acusó de agresión sexual, además de violación oral.

Asimismo, se le imputó un cargo por tentativa de agresión indecente en las oficinas de MTV en el Reino Unido en 2001, y otro cargo por agresión sexual en 2009.

¿De cuánto puede ser la pena para el actor y comediante británico?

En el Reino Unido, una condena por violación puede conllevar hasta 19 años de prisión e, incluso, cadena perpetua, dependiendo de la gravedad del delito. La pena máxima por agresión sexual es de 10 años.

Matheo Duarte

Comunicador con énfasis en radio, especializado en música, con más de 10 años de experiencia como DJ,...

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