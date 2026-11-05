El nuevo fiscal general de Texas, Nathan Johnson, compuso la música de 67 episodios de “Dragon Ball”

Nathan Johnson acaba de ser elegido fiscal general de Texas, pero mucho antes de eso, fue el compositor que creó la música para la serie de anime “Dragon Ball Z”.

¿Para qué películas y episodios de la serie compuso?

“Si creciste viendo ‘Dragon Ball Z’, puede que me conozcas mejor de lo que piensas: compuse la música para 67 episodios y cinco películas, y disfruté muchísimo haciéndolo”, publicó Johnson en su página oficial de Facebook.

Lea también: Carlos Santana y Natalia Lafourcade hacen un llamado a la paz y la empatía con su canción “Hermano”

Durante su trayectoria como compositor, Johnson trabajó en “Dragon Ball Z: El hombre más fuerte de este mundo”, “Dragon Ball Z: La batalla más grande del mundo está por comenzar”, “Dragon Ball Z: El regreso del guerrero legendario”, “Dragon Ball Z: La fusión de Goku y Vegeta” y “Dragon Ball Z: El ataque del dragón”.

¿Qué dijo sobre su trabajo como compositor del anime?

En una entrevista con la senadora de Texas Taylor Rehmet, Johnson comentó que el proceso fue muy divertido y le permitió ganar prestigio ante sus hijos y los amigos de estos:

“Compuse la música, de principio a fin, de 67 episodios de ‘Dragon Ball Z’ y de cinco de sus películas. En aquel entonces, tenía un hijo de un año; recuerdo que se sentaba en mis rodillas mientras todo estallaba en pantalla. Él decía: ‘¡Oh, papá Goku!’. Le parecía algo genial. Fue una vía de expresión creativa y una conexión cultural que muy pocas personas han tenido la oportunidad de experimentar".

Le puede interesar: Cynthia Erivo de “Wicked” interpretará a la madre de Tupac en la próxima película sobre Snoop Dogg

¿Cuál es su trayectoria política?

Johnson obtuvo un escaño en el Senado en 2018 y, a lo largo de cuatro legislaturas en el Senado estatal, logró que se aprobaran 134 proyectos de ley, “defendiendo los principios constitucionales y exigiendo rendición de cuentas al gobierno”, según indica su sitio web.

Su victoria anoche se produjo en un contexto en el que los demócratas lograron hacerse, de manera contundente, con el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato de 2026.