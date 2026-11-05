Feid anuncia “THE GREEN STAR TOUR 2027”: el cantante prepara una nueva gira internacional

MONTERREY, MEXICO - AUGUST 18: Colombian rapper FEID performs during a concert at Auditorio Citibanamex on August 18, 2022 in Monterrey, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

Feid continúa expandiendo su carrera internacional. El cantante colombiano anunció oficialmente ‘THE GREEN STAR TOUR 2027’, una nueva gira con la que espera reencontrarse con sus seguidores en distintos escenarios alrededor del mundo.

El anuncio ha generado expectativa entre los fanáticos del artista, conocido también como el Ferxxo, quienes esperan conocer los detalles de este recorrido musical que se realizará el próximo año. Por ahora, la confirmación se centra en el nombre de la gira y su realización durante 2027.

Feid prepara su regreso a los escenarios internacionales

Con ‘THE GREEN STAR TOUR 2027’, Feid se prepara para llevar nuevamente su propuesta musical a diferentes públicos. El artista, que se ha consolidado como una de las figuras del género urbano colombiano, continúa fortaleciendo su presencia fuera del país.

La noticia abre la expectativa sobre los lugares que visitará, el repertorio que presentará en vivo y las posibles sorpresas que podría incluir en sus conciertos. Sin embargo, estos aspectos todavía no han sido detallados.

¿Cuándo serán los conciertos de Feid en 2027?

Hasta el momento, no se han confirmado las fechas, las ciudades, los escenarios ni la información sobre la venta de entradas para ‘THE GREEN STAR TOUR 2027’.

Los seguidores del cantante deberán estar atentos a sus canales oficiales para conocer las próximas novedades sobre la gira, así como los anuncios relacionados con la boletería y los lugares en los que se presentará.

El nuevo tour se suma a los proyectos con los que Feid continúa llevando su música a diferentes partes del mundo. La expectativa ahora está puesta en conocer el calendario completo de presentaciones y si Colombia estará incluida dentro de las paradas de esta nueva gira.

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¿En qué ciudad espera ver a Feid durante ‘THE GREEN STAR TOUR 2027’?