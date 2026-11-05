Cristian Castro firma acuerdo de management con Jorge Juárez y Enso Music para impulsar su carrera

Cristian Castro continúa dando pasos importantes en su carrera artística. El cantante mexicano firmó un acuerdo de management con Enso Music, compañía liderada por el reconocido ejecutivo de la industria musical latina Jorge Juárez, con el propósito de fortalecer su trayectoria y llevar su música a nuevos escenarios y audiencias alrededor del mundo.

La noticia se conoce poco después de que el intérprete fuera homenajeado con el Premio Billboard Trayectoria Artística, un reconocimiento a sus más de tres décadas de carrera y a su influencia en el pop latino y la música romántica.

La nueva alianza representa un capítulo en la carrera del artista, quien cuenta con un repertorio que ha conectado con distintas generaciones a través de canciones como ‘Nunca voy a olvidarte’, ‘Amor’, ‘Azul’ y ‘No podrás’.

Jorge Juárez destacó la trayectoria de Cristian Castro

Jorge Juárez, CEO de Enso Music y reconocido por su trabajo en la industria musical latina, expresó su entusiasmo por comenzar esta etapa junto al cantante mexicano.

“Cristian es uno de los artistas más importantes y reconocibles de la música latina, con una voz y un repertorio que han trascendido generaciones y fronteras”, señaló Juárez.

El ejecutivo también destacó que existe una visión compartida para continuar creciendo, desarrollar nuevos proyectos y llevar la música de Castro a públicos internacionales.

Por su parte, el cantante manifestó su agradecimiento por la confianza depositada en él y aseguró que esta oportunidad representa mucho más que un acuerdo profesional.

“Hay oportunidades que van mucho más allá de una firma; representan ilusión, esperanza, sueños, la posibilidad de construir algo verdaderamente histórico, una huella irrepetible en el camino”, expresó Cristian Castro.

El artista también resaltó el compromiso que asume en esta nueva etapa, en la que espera alcanzar nuevos logros junto a su equipo de trabajo.

Cristian Castro prepara nuevo álbum para 2027

Dentro de los proyectos que acompañan esta nueva alianza se encuentra un nuevo álbum de Cristian Castro, previsto para 2027. Aunque todavía no se conocen detalles sobre el nombre del disco, las canciones o la fecha de lanzamiento, este proyecto se suma a las expectativas que rodean su próximo capítulo musical.

El cantante también continuará con su gira Nada Solo Éxitos Tour, que comenzó el 11 de septiembre en Las Vegas y tiene presentaciones programadas hasta marzo de 2027.

Durante este recorrido, Castro se ha presentado en importantes escenarios, entre ellos el Auditorio Nacional de Ciudad de México y el Madison Square Garden de Nueva York.

Más de tres décadas de éxitos en la música latina

Cristian Castro cuenta con una trayectoria que supera los 30 años y más de 12 millones de discos vendidos. Su historia en las listas musicales comenzó en 1992, cuando su canción ‘No podrás’ ingresó a Hot Latin Songs de Billboard y alcanzó el tercer lugar.

A lo largo de su carrera, el artista ha conseguido seis primeros lugares en esta lista, con canciones como ‘Nunca voy a olvidarte’, ‘Amor’ y ‘Azul’. Además, su álbum ‘Viva El Príncipe’, homenaje al cantante José José, permaneció siete semanas en el primer lugar de Top Latin Albums en 2011.

El reciente Premio Billboard Trayectoria Artística reconoce precisamente ese recorrido y la influencia que Cristian Castro ha mantenido en la música latina.

Con el acuerdo junto a Enso Music, el cantante busca continuar consolidando su carrera, desarrollar nuevos proyectos y mantener vigente un repertorio que ha acompañado a varias generaciones de seguidores.