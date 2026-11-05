Conciertos de Taylor Swift cancelados en Viena por complot terrorista serán objeto de un documental

En agosto de 2024, tres fechas de “The Eras Tour” de Taylor Swift fueron canceladas en Viena tras alertar a las autoridades sobre un complot terrorista.

La historia detallada de este ataque yihadista planeado, frustrado por las autoridades austriacas, gracias en parte a un aviso de la inteligencia estadounidense, es ahora el tema de un documental titulado provisionalmente “Taylor Swift Wien” o “Taylor Swift Viena”.

¿Quién lo dirigirá?

El documental será codirigido por Andreas Pichler, de “Elon Musk al descubierto”, y Veronika Kaserer de “Hunt for the Mafia – The ‘Ndrangheta in Germany”.

¿Qué mostrará?

Según su sinopsis, contrapone “dos subculturas juveniles radicalmente distintas: el mundo inclusivo y empoderado de los ‘swifties’ y un ámbito de masculinidad tóxica, alimentado por la radicalización en línea y una necesidad desesperada de validación”.

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Ese entorno llevó a dos adolescentes varones a idear un plan, utilizando explosivos y otras armas, con el que, al parecer, pretendían matar a la mayor cantidad posible de asistentes a un concierto de Taylor Swift, que atraería a más de 200.000 seguidores de todo el mundo al estadio Ernst Happel de la capital austriaca.

Georg Tschurtschenthaler, director creativo de la productora alemana Beetz Brothers, que coproduce el documental junto con la austriaca Markand Media, explicó que mostrará los entresijos de este ataque terrorista fallido desde diversas perspectivas.

Una de ellas adopta la forma de un “thriller” marcado por la urgencia, una “carrera contra el reloj”, sobre cómo los servicios de inteligencia, entre ellos la CIA, el MI5 británico y las agencias de Austria y Alemania, lograron evitar el ataque.

La otra línea narrativa principal del documental se adentra en la comunidad de “swifties” en Viena.

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El tercer elemento narrativo de “Taylor Swift Wien” es el principal autor de los hechos: un ciudadano austriaco de origen macedonio, que entonces tenía 19 años y era conocido únicamente como Beran A., quien había jurado lealtad al Estado Islámico.

¿Cuándo se lanzará?

El plan de distribución contempla que el documental se emita en la cadena alemana ZDF en octubre de 2027, seguido de un lanzamiento internacional.

¿Qué dijo Taylor Swift sobre la cancelación de ambos conciertos?

Swift esperó con cautela dos semanas antes de emitir su primera declaración tras la cancelación de los conciertos previstos en Viena del 8 al 10 de agosto.

En una publicación en Instagram del 21 de agosto de 2024, con la que conmemoraba el final de la etapa europea de la gira, calificó lo sucedido de “devastador”.