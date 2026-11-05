Repetto tras la caída de Santa Fe con Cúcuta: “El rival se lleva mucho, no merecímos la derrota”

Independiente Santa Fe perdió ante Cúcuta en el General Santander gracias a un solitario gol de Leider Berdugo. Esta fue la tercera derrota consecutiva del Cardenal, que parece entró en un pequeño bache, luego de caer por liga con Nacional y terminar eliminado de la Copa Colombia ccontra Once Caldas.

En rueda de prensa, el técnico Pablo Repetto, aseguró que su equipo no mereció la derrota, pues generaron oportunidades y tuvieron el dominio del balón. Manifestó que un detalle termina condenándolos a la derrota porque el gol nació de un saque de banda.

“Hoy tuvimos algunas posibilidades, yo creo que más que ellos, pero ellos la convirtieron nosotros no. Era un partido duro de antemano. Nos duele porque, bueno, veníamos de una derrota y nos tocó perder otra vez”, fueron algunas de sus palabras iniciales.

“Ellos vinieron a hacer su partido, se conformaban por la propuesta, sobre todo con el empate, que creo que para ellos era importante por el descenso, e hicieron su partido y es respetable. Quizás el empate hubiera sido mucho más acorde a lo que fue el partido. Creo que sin desmerecer lo que hizo el rival, se lleva mucho porque creo que no era para que ellos se lleven tres puntos y nosotros hoy no nos llevemos nada acá. Creo que no nos merecíamos no llevarnos nada, pero los detalles estuvieron al lado de ellos y hoy la verdad que no nos llevamos nada”, añadió al respecto.

Del mismo modo, resaltó que pesó no haber contado con hombres como Franco Fagúndez, a la vez que explicó la razón por la que no pudo alinear a Christian Mafla como titular ni meterlo al partido antes

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“Hoy no tuvimos a Fagundez, un jugador importante, también se está recuperando Bustos, son dos jugadores en ofensiva que son importantes para nosotros como todos los que faltan. Mafla hoy, por ejemplo, se ingresó en esos últimos minutos porque venía con un cuadro gastro intestinal que le había hecho perder 3 kilos y medio, no estaba con la fuerza para para ingresar antes o para hacerlo de arranque”, dijo.

Entretanto, fue positivo al resaltar que no todo es negativo de este tramo. “Hay que estar tranquilo, no hay que decir que está todo mal. Es verdad que de repente este último tramo no es el mejor, pero hay unas cuantas cosas que uno evalúa que son en contra del rendimiento del equipo, la tranquilidad en el plantel que ya ha demostrado cosas importantes”.

“Somos el tercer equipo que más sumó con todo lo que jugamos (reclasificación). Entonces, todo eso nos da tranquilidad. Pero bueno, tampoco es que hoy vamos a festejar porque no, todo lo contrario, estamos dolidos y vamos a revertir esto seguramente el domingo con toda con nuestra gente que es muy importante que nos apoye, que confíe y que ojalá que podamos darle vuelta”, concluyó.