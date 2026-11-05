Alberto Gamero: “No era el resultado que esperábamos, pero sí era el rendimiento que queríamos”

Millonarios empató 0-0 con América de Cali en el estadio El Campín, en juego que dio cierre a la fecha 17 de la Liga colombiana. El equipo bogotano dispuso de la principales ocasiones de peligro, pero no logró vulnerar la puerta defendida por el portero brasileño Jean Fernandes.

Al final del compromiso, Alberto Gamero, director técnico azul, destacó el funcionamiento de sus dirigidos; no obstante, lamentó la ineficacia y el “desespero” que hubo en el momento de la definición.

Sobre el juego de su equipo

“Le acabó de decir eso a ellos en la oración que hicimos, que la hizo Carlos Dawin (Quintero), donde dice ‘no era el resultado que esperábamos’. Cuando él finaliza la oración yo le doy a ellos unas palabras, ‘no era el resultado que esperábamos, pero sí era el rendimiento que queríamos del equipo’, eso era lo que queríamos, un rendimiento así del equipo”, comentó Gamero sobre el funcionamiento de su equipo.

Al respecto añadió: “Nos faltó el gol, claro, nos faltó el gol, pero lo buscamos. Hoy queda ese sinsabor de que no se pudo ganar el partido. Yo soy una persona creyente en Dios y si Dios me mandó este punto, yo lo acepto. Creo que el equipo hizo cosas buenas y salió a la cancha a ganar el partido, ante un gran equipo, hoy enfrentamos a un gran equipo, me parece que hoy hicimos cosas muy buenas”.

¿Por qué salió Cuadrado?

“Teníamos eso en el presupuesto. Hoy yo les dije a ellos, los buenos equipos son aquellos que tienen buenas alternativas y hoy nosotros teníamos buenas alternativas”, explicó inicialmente.

Gamero agregó: “Yo pienso que en el cambio de Juan Guillermo (Cuadrado) y del mismo (Rodrigo) Contreras, que estaban jugando bien, no siempre hay que esperar que un jugador juegue mal para sacarlo, entraron dos goleadores como (Andrey) Estupiñán y como (Leonardo) Castro, porque queríamos ganar el partido, Estupiñán la tuvo para ganar el partido”.

“Son cambios que nosotros pensamos que el que va a entrar está fresco, ya era minuto 60 y había otro aire, que era lo que nosotros buscabamos. Macka (Silva) tampoco estaba jugando mal, estaba jugando bien, pero vimos que, de pronto la alternativa de tirar a (Daniel) Ruiz por dentro, y tirar a (Francisco) Chaverra, que es un jugador importante para nosotros por fuera, podíamos tener un poco más de llegada. Son cambios que nosotros durante la semana los practicamos y se dan”, concluyó sobre este tema.

¿Por qué no llegó el gol?

“Hubo desespero, este es un equipo que está aprendiendo a ser una familia, aprendiendo a ser mucho más unido y aquí seguramente no se puede hablar de egoismo, se puede hablar de desespero, todos queríamos ganar el partido. Hoy todos tuvimos desespero en las jugadas claves, en querer patear, cuando no teníamos que haber pateado y en patear de afuera, cuando teníamos que haber ubicado mejor el balón”, explicó el entrenador samario.

Finalmente, comentó: “Hubo desespero, ansiedad, hoy, con este estadio lleno, como lo teníamos, con la gente alentándonos, queríamos la victoria y eso pudo haber repercutido, porque tenemos un equipo muy maduro para eso, hubo ese desespero a la hora de definir. Nos faltó el gol”.

Tras el empate, Millonarios figura sexto en el campeonato con 27 puntos, tres más que el noveno, que es Once Caldas con 24 unidades. Águilas Doradas cierra el grupo de los ocho con 25 puntos.