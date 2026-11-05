MinSalud y INS descartan casos de ébola en 4 personas con seguimiento epidemiológico

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) informaron que fueron descartados los primeros cuatro casos sospechosos de ébola que permanecían bajo vigilancia epidemiológica en el país.

“Los análisis moleculares realizados por el laboratorio nacional de virología del INS, confirmaron que los que las cuatro muestras pertenecientes a dos pacientes del valle del Cauca y del Huila dieron negativo para virus Ébola. En su lugar los cuatro pacientes cuentan con un diagnóstico confirmado de malaria”, indica el comunicado.

Las entidades de salud indicaron que los resultados fueron obtenidos en menos de 30 horas después de la recepción de las muestras y se realizaron mediante pruebas RT-PCR bajo protocolos estandarizados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y transferidos a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Cuatro pacientes continúan bajo vigilancia

Las autoridades sanitarias precisaron que las ocho personas tenían antecedentes de viaje reciente a la República Democrática del Congo y presentaban algún síntoma, motivo por el que fueron incluidas en la vigilancia intensificada.

El reporte también confirmó que uno de los cuatro pacientes cuyo resultado descartó ébola falleció el pasado 31 de octubre a causa de malaria cerebral.

Los otros siete reciben atención médica para tratar la infección por malaria y permanecen bajo seguimiento clínico.

En paralelo, los equipos de salud han realizado seguimiento a 154 contactos de las personas consideradas inicialmente como casos sospechosos. Según el Ministerio de Salud y el INS, a medida que se descartan pacientes mediante las pruebas de laboratorio, también se descarta el seguimiento de sus respectivos contactos.

“Los casos sospechosos de seguimiento han sido notificados en las entidades territoriales del Atlántico, Antioquia, valle, huila y Bogotá. Las autoridades locales activaron de inmediato sus protocolos de vigilancia incumplimiento de las directrices del ministerio de salud y el INS”, reitera la misiva

Por último, el gobierno hizo un llamado a las personas que hayan viajado en los últimos 21 días recientemente a la República Democrática del Congo para que informen oportunamente a los servicios de salud sobre su estado y antecedentes de viaje.