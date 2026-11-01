Directora del INS explica por qué se activó vigilancia por ébola tras casos de malaria en Colombia.

La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Zulma Cucunubá, entregó detalles sobre la investigación epidemiológica que adelantan las autoridades sanitarias en Colombia, luego de identificar cuatro personas relacionadas con un viaje reciente a la República Democrática del Congo. La funcionaria explicó que, aunque se activó vigilancia preventiva frente al ébola, esto no significa que exista un caso confirmado de esta enfermedad en el país.

Según el reporte, dos personas tienen diagnóstico confirmado de malaria por Plasmodium falciparum. Una de ellas, de 33 años, falleció el pasado 31 de octubre, mientras que la segunda, de 50 años, permanece hospitalizada bajo medidas de aislamiento y precaución. También fueron identificados otros dos contactos con síntomas que dieron positivo para malaria y actualmente reciben tratamiento.

¿Por qué se están realizando pruebas para detectar ébola?

Cucunubá explicó que la vigilancia se debe al antecedente de desplazamiento de estas personas por República Democrática del Congo y a la necesidad de descartar otras posibles infecciones. Por esta razón, se tomaron muestras para realizar pruebas adicionales, incluida la detección del virus del ébola.

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Las autoridades recomiendan que quienes hayan estado en República Democrática del Congo y presenten fiebre u otros síntomas al regresar al país consulten oportunamente a los servicios de salud e informen sobre su viaje.