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05 nov 2026 Actualizado 09:38

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Salud y bienestar

Conozca modelo de recuperación posquirúrgica que ya atendió a más de 1.000 pacientes

El modelo atiende a personas de distintas regiones de Colombia y de países como Estados Unidos, Canadá y de Europa que llegan a Medellín para realizarse procedimientos estéticos.

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Colombia se encuentra entre los países con mayor actividad en cirugía plástica y recibe cada año a pacientes internacionales que viajan al país para realizarse este tipo de procedimientos.

Cerca del 30 % de las cirugías plásticas en Colombia corresponden a pacientes provenientes del exterior, según la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.

Esta dinámica ha generado nuevas necesidades alrededor del turismo médico, especialmente en ciudades como Medellín, donde el alojamiento, los traslados y el acompañamiento durante el postoperatorio se han convertido en aspectos importantes para quienes deben permanecer varios días antes de regresar a sus lugares de origen.

En respuesta a esta necesidad, un modelo de atención en la ciudad ha acompañado a más de 1.000 pacientes durante su recuperación.

Se trata de Mentoring Medic, compañía con trayectoria en la asesoría para cirugía estética, que incorporó una modalidad de alojamiento y acompañamiento postquirúrgico conocida como Recovery House.

“Las personas que llegan desde otras ciudades o países a operarse en Medellín deben resolver aspectos como el alojamiento, el acompañamiento y los traslados durante el postoperatorio, ya que después de una intervención no siempre están en condiciones de regresar inmediatamente a sus lugares de residencia. Esta necesidad nos llevó a integrar en un mismo modelo la preparación previa, la coordinación del procedimiento y el acompañamiento posterior a la cirugía”, explica Beatriz Hincapié, CEO de la compañía.

Actualmente, este tipo de atención recibe a personas provenientes principalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa, así como de diferentes regiones de Colombia que viajan a Medellín para realizarse procedimientos de cirugía plástica.

También incluye a colombianos residentes en el exterior que regresan al país para someterse a una intervención y permanecen en la ciudad durante los primeros días de recuperación antes de regresar a sus lugares de residencia.

Entre los procedimientos más frecuentes se encuentran las cirugías de contorno corporal, como lipoescultura, abdominoplastia y lipoabdominoplastia, además de cirugías mamarias y procedimientos combinados como el Mommy Makeover.

Estas intervenciones requieren varios días de recuperación, un factor que cobra especial relevancia cuando los pacientes deben desplazarse desde otras ciudades o países y planificar su regreso de acuerdo con su evolución postoperatoria.

Después de este tipo de cirugías, el proceso de recuperación requiere seguir las indicaciones médicas y prestar atención a aspectos como el cuidado de heridas, drenajes, administración de medicamentos y tratamientos para la cicatrización.

En procedimientos como la liposucción y la abdominoplastia también pueden contemplarse masajes postoperatorios, de acuerdo con las recomendaciones para cada paciente.

Por esta razón, la organización de los cuidados durante los primeros días posteriores a la intervención hace parte de las necesidades que plantea el turismo médico.

En este contexto, la compañía señala que su modelo contempla supervisión profesional durante las 24 horas y seguimiento por personal capacitado.

“La experiencia nos ha mostrado que contar con acompañamiento durante el postoperatorio permite hacer seguimiento a la evolución del paciente e identificar oportunamente situaciones que requieran atención. Por eso buscamos mantener un acompañamiento desde la preparación para la cirugía hasta los primeros días de recuperación”, concluye Hincapié.

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