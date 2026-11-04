Calendario lunar noviembre 2026: Fases y días para cortar el pelo y potenciar crecimiento

En Colombia hay muchas personas que con el paso del tiempo han tomado sus decisiones laborales, de negocio, amorosas, inversiones y hasta el corte de cabello dependiendo de las fases de la luna.

Según los expertos de astrología, la luna sí tiene mucha influencia a la hora de tomar este tipo de decisiones. Además, indican que hay un momento exacto para realizar cada uno de ellos.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay quienes afirman que cada fase lunar tiene un efecto distinto en el cabello, que incluyen, ya sea el crecimiento de este o la salud capilar.

Además, es importante destacar que no solo influye en el crecimiento del cabello, sino también en el cambio de color y el peinado. Sin embargo, esto dependerá del cambio que quiera tener, es decir, hay una fecha específica para tenerlo más sano y brillante, como también hay un periodo para asegurar su fortalecimiento o su rápido crecimiento.

Calendario lunar noviembre 2026

Cuarto menguante: domingo, 1 de noviembre, a las 21:30.

domingo, 1 de noviembre, a las 21:30. Luna nueva: lunes, 9 de noviembre, a las 8:02.

lunes, 9 de noviembre, a las 8:02. Cuarto creciente: martes, 17 de noviembre, a las 12:48.

martes, 17 de noviembre, a las 12:48. Luna llena: martes, 24 de noviembre, a la 15:55.

Días para cortarse el pelo en noviembre 2026, según las fases lunares

Si quiere que le crezca más fuerte , deberá hacer un corte en los “días raíz” o “periodos raíz”:

El viernes 6 a partir de las 5h, todo el día.

a partir de las 5h, todo el día. El sábado 7 todo el día.

todo el día. El domingo 8 hasta las 18 h.

hasta las 18 h. El domingo 29 de 7h a 16h.

Si quiere que le crezca rápido, deberá hacerse un corte en:

El jueves 19 por la tarde, a partir de las 17h.

a partir de las 17h. El viernes 20 y el sábado 21 todo el día.

y el todo el día. El domingo 22 hasta las 10h.

hasta las 10h. El lunes 23 a partir de las 19h (hasta las 4h de la madrugada del martes 24).

¿Cuándo debo depilarme en noviembre?