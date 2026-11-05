LATAM suma dos vuelos desde Buenos Aires para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla

La aerolínea LATAM confirmó dos vuelos adicionales entre Buenos Aires y Barranquilla para atender la llegada de aficionados con motivo de la final de la Copa Sudamericana, que se disputará en la capital del Atlántico.

Con estas nuevas frecuencias, serán seis los vuelos previstos desde Argentina hacia Barranquilla en el marco del partido que enfrentará a Boca Juniors en la definición del torneo internacional.

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Los dos vuelos adicionales llegarán a Barranquilla durante las horas de la mañana del 20 y 21 de noviembre, respectivamente, con una escala en Lima. Según explicó el alcalde Alejandro Char, los pasajeros no tendrán que cambiar de avión durante la conexión.

“Anunciamos dos vuelos más, LATAM anuncia dos vuelos más desde Buenos Aires a Barranquilla. Uno el 20 y el otro el 21 de noviembre. Es un vuelo que sale de Buenos Aires, llega a Lima, no hay transbordo, no hay que bajarse del avión, y de Lima sale para Barranquilla”, explicó el mandatario.

Char destacó que la ampliación de la oferta aérea responde, entre otros factores, al número de aficionados que movilizará Boca Juniors para la final y señaló que también se analiza la posibilidad de habilitar frecuencias adicionales desde Brasil con la misma aerolínea.

“Buenas noticias para Barranquilla, buenas noticias para el fútbol”, afirmó el alcalde.

Aeropuerto Ernesto Cortissoz amplía capacidad migratoria

En paralelo, el alcalde Alejandro Char anunció que en los próximos días será entregada la nueva sala de inmigración internacional del aeropuerto Ernesto Cortissoz, una infraestructura que permitirá aumentar de tres a 18 los puntos de atención migratoria.

Según el mandatario, la nueva sala estará operando durante las 24 horas y hace parte de las obras de adecuación que se adelantan en el terminal aéreo de cara al incremento de pasajeros internacionales.

“Pasamos de tres puestos de atención sin ninguna tecnología a 18 puntos de atención. Aquí están trabajando 24-7”, señaló Char.

El Distrito también anunció la habilitación de un nuevo puente de abordaje, con el que el aeropuerto contará con tres adicionales, mientras continúan los trabajos relacionados con el sistema de climatización, ascensores y escaleras eléctricas.

Char aseguró además que fueron instaladas 36 nuevas pantallas de información en el aeropuerto, como parte de la modernización de las instalaciones.

El mandatario distrital indicó que continuará realizando inspecciones a las obras del Ernesto Cortissoz, en medio de los preparativos de Barranquilla para recibir a los hinchas que llegarán a la ciudad con motivo de la final de la Copa Sudamericana.