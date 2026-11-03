Martes 3 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

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En la madrugada de este martes 3 de noviembre se sintió un temblor en Colombia de magnitud 5.6, según registró el Servicio Geológico Colombiano.

El SGC también informó que se trató de un movimiento telúrico superficial que se produjo sobre las 4:13 de la mañana de este martes.

Su epicentro fue el municipio de Chaparral, Tolima, pero se sintió en municipios cercanos y en ciudades como Bogotá, Cali y Armenia.

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En el caso de Armenia y de la mayoría de los municipios del Quindío, hubo susto y pánico, en los edificios y conjunto de apartamentos muchas personas evacuaron por que el sismo se sintió muy fuerte en el departamento

Este fuerte temblor ocurre a casi tres meses del terremoto del 10 de agosto de 7.4 lo que reavivo entre la población los temores por los sismos.

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Desde la Secretaría del Interior del Gobierno del Quindío, a través de la UDEGERD, realiza monitoreo permanente y articulación con los organismos municipales de gestión del riesgo, tras el sismo registrado este martes 3 de noviembre, a las 4:13 de la madrugada.

Desde la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres Quindío, dieron a conocer los informes presentados por cada municipio tras el sismo de magnitud 5.6 registrado esta madrugada 3 de noviembre a las 4:13 de la mañana. Esto con epicentro en Chaparral, Tolima.

Jaider Hidalgo coordinador de la gestión de riesgo del Quindío explicó que “se activó de manera inmediata los mecanismos de comunicación y verificación con los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo de los 12 municipios del departamento. Como resultado de este barrido, hasta el momento únicamente se reportó una afectación en el municipio de Quimbaya, donde se presentó un desprendimiento de una parte de la estructura de la iglesia con caída de material sobre la carrera quinta. Afortunadamente no reportan personas lesionadas ni animales en este municipio”

Más información Viernes 30 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Y agregó “En los demás municipios de nuestro departamento, los coordinadores municipales reportan completa normalidad sin novedades asociadas a este evento sísmico. Queremos destacar y agradecer profundamente la capacidad de respuesta de nuestros coordinadores municipales, quienes en segundos después de lo ocurrido del movimiento telúrico comenzaron a comunicarse con la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo y así suministrar información y verificar las condiciones de sus territorios”

Continuamos atentos y en articulación con los organismos de socorro y las autoridades municipales ante cualquier eventualidad. Invitamos a la comunidad a mantener la calma, consultar fuentes oficiales y reportar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo

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La autoridad ambiental en el Quindío activó plan de contingencia por el derrame de hidrocarburo y sus posibles efectos en los afluentes hídricos tras un accidente de tránsito en la vía La Línea

Se registró el volcamiento de un camión cisterna en el túnel Las Mariposas en la vía La Línea lo que originó que una cantidad considerable de líquido saliera del tanque. Lo anterior encendió las alarmas por los impactos ambientales en los afluentes hídricos en jurisdicción del departamento del Quindío por lo que fue activado el plan de contingencia correspondiente.

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del departamento, Juan Esteban Cortés informó que trabajan de la mano con el Instituto Nacional de Vías, Empresas Públicas de Calarcá EMCA y la alcaldía de Calarcá para atender de manera oportuna este tipo de emergencias evaluando los posibles impactos ambientales.

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Manifestó que realizan recorridos por la quebrada El Salado, el río Santo Domingo y el sector de San Rafael y desarrollan labores de contención para evitar la dispersión del combustible. Además, señaló que como medida preventiva desde empresas públicas de Calarcá cerraron la captación de agua para evitar el ingreso de combustible al sistema de abastecimiento.

Especificó que continuarán generando los diferentes monitoreos puesto que la evaluación inicial determina que parte del combustible llegó a la quebrada El Salado que es afluente del Río Santo Domingo.

Ante la situación el director envío un llamado para que la comunidad se abstenga de realizar actividades de baño, recreación o contacto directo con el agua en los ríos Santo Domingo y Verde y en el sector de San Rafael, mientras avanzan las labores de evaluación y atención de esta emergencia.

Cabe destacar que el servicio de agua fue suspendido transitoriamente, pero de manera sectorizada no en todo el municipio.

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Empresas Públicas de Calarcá, Emca informó que debido a la contingencia por el derrame de ACPM en la vía La Línea que impactó parte de la quebrada El Salado habrá suspensión sectorizada hasta las 9 de la noche de este lunes 2 de noviembre.Será en los barriosEl Porvenir, La Huerta, Llanitos Piloto, Llanitos Guarala, Villa Italia, ElManantial, Mirador del Cacique, El Recuerdo, Urbanización La Primavera yNaranjal.

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A la cárcel fue enviado un presunto abusador serial de menores de edad en el Quindío. En uno de los casos, el procesado habría asesinado a un menor de 12 años

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Rafael Antonio Velásquez Pinzón sería el responsable de interceptar a niños y adolescentes que se desplazaban solos hacia sus colegios o regresaban a sus viviendas por carreteras veredales de los municipios de Circasia, Salento y Montenegro.

En la mayoría de los casos los intimidaba con armas de fuego o corto punzantes, los trasladaba por la fuerza a zonas boscosas y, en esos lugares, los sometía a agresiones sexuales.

Las víctimas identificadas son cinco menores de edad, de sexo masculino, con edades entre los 12 y 15 años. Las actividades de policía judicial permitieron relacionar los casos y documentar los eventos delictivos perpetrados en septiembre de 2022, julio de 2025 y febrero de 2026.

Una de las víctimas, un niño de 12 años, presuntamente fue asesinado. Al respecto el fiscal del caso evidenció la gravedad de la conducta en medio de las audiencias correspondientes:

Ante la posibilidad de que existan otras víctimas, la Fiscalía General de la Nación extendió la invitación a quienes hayan sido afectados por conductas similares a denunciar a través de la línea 122, por los canales virtuales habilitados por la entidad o a la sede de la Seccional Quindío.

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El sistema de videovigilancia del Centro de Comando Integrado de Videovigilancia del Gobierno del Quindío fue fundamental para apoyar la ubicación y posterior captura de Rafael Antonio Velásquez Pinzón, señalado de estar involucrado en graves hechos de violencia contra menores de edad en zonas rurales del departamento.

A través de la tecnología del sistema Guardián, con lectores inteligentes de placas, se realizó el seguimiento a sus desplazamientos y se logró establecer en qué municipios se movilizaba, información que fue puesta al servicio de las autoridades para avanzar en el operativo que permitió su captura en Quimbaya.

El secretario del Interior del Quindío, Diego Alexander Santamaría Tabares, entregó detalles del seguimiento tecnológico y la articulación institucional que hicieron posible este resultado, destacando el trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fuerza Pública.

El procesado aceptó los cargos imputados por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado, acceso carnal violento agravado y actos sexuales violentos, en una investigación que relaciona cinco casos de menores víctimas.

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En el Quindío ofrecen hasta cinco millones de pesos de recompensa por el hurto de la bicicleta de un menor deportista

Debido al hurto de la bicicleta del joven deportista quindiano, Emanuel Rojas Hoyos las autoridades departamentales ofrecieron una recompensa de hasta cinco millones de pesos. El menor de 16 años de edad es integrante de la liga de ciclismo del departamento y lleva un año preparándose para participar en la Vuelta del Porvenir que es una de las competencias más importantes del ciclismo juvenil.

El secretario del interior del departamento, Diego Santamaría rechazó el hecho e invitó a la comunidad a entregar información oportuna que permita la recuperación de la bicicleta en el menor tiempo posible.

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Una menor de 9 años de edad falleció tras varios días de estar hospitalizada por un trágico accidente de tránsito en vías del Quindío

El caso se presentó el pasado sábado 24 de octubre y quedó registrado por cámaras de seguridad donde una motocicleta chocó aparatosamente con un tracto camión que realizaba una maniobra de giro para ingresar a la variante sur del municipio de Calarcá, en el sector del parador de camioneros. En la motocicleta iban tres ocupantes al parecer sin casco y debido al exceso de velocidad no logró frenar a tiempo por lo que salieron expulsados debido al fuerte choque.

La peor parte la llevó una menor de 9 años de edad identificada como Violeta Castellanos quien permanecía hospitalizada recibiendo la atención médica, sin embargo, no logró reponerse de las graves heridas y falleció este viernes 30 de octubre.

La subsecretaria de movilidad del municipio de Calarcá, Angélica Ocampo llamó la atención sobre el cumplimiento de las normas de tránsito para evitar este tipo de hechos tan lamentables que enlutan a una familia y al departamento como tal.

Reconoció que el afán del día a día puede generar las impudencias, sin embargo, fue clara que es fundamental salvaguardar la vida y la de los demás actores viales.

Recordó que establecen los controles correspondientes y el trabajo de educación vial en los diferentes lugares para lograr concientizar sobre la importancia de respetar las señales de tránsito para reducir la accidentalidad.

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Sin novedades se realizó la caravana de moteros en Armenia por la celebración de Halloween, las autoridades entregaron un balance positivo

En la noche del 31 de octubre se tenía prevista la caravana de moteros por la celebración de Halloween la ciudad, las autoridades entregaron un balance positivo en materia de seguridad vial.

En la madrugada del domingo 1 de noviembre culminó el puesto de mando unificado que estaba dispuesto para monitorear la actividad y desde allí el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez entregó parte de tranquilidad y sostuvo que el acompañamiento de las autoridades fue clave.

Destacó que no se registraron lesionados ni accidentes de tránsito por lo que el balance fue positivo gracias a las mesas de concertación y los compromisos adquiridos por los moteros. Reconoció que hubo algunas situaciones de descoordinación por parte de los grupos que asistieron al evento, sin embargo, fue claro que se logró el objetivo de no generar la alteración del orden público.

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde del municipio de Montenegro, Quindío, Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo, quien, presuntamente, omitió la formulación e implementación del Plan Agropecuario Municipal (PAM) durante su periodo constitucional (2020 – 2023).

Al parecer, al no estructurar el PAM, el mandatario habría privado a la población rural de Montenegro de contar con la herramienta técnica idónea para la asignación y planificación de inversiones del sector agropecuario.

La conducta atribuida al exmandatario, que se habría dado de manera continuada, fue calificada provisionalmente como falta grave cometida a título de culpa grave.

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La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario a la exsecretaria de Educación de Armenia, Quindío, Paula Andrea Huertas Arcila, por presunta omisión en resolver de manera oportuna y de fondo un derecho de petición a una ciudadana.

De acuerdo con la investigación, la peticionaria tuvo que acudir a la vía judicial, mediante una acción de tutela, para que se diera respuesta a su solicitud. La autoridad judicial ordenó a la Secretaría de Educación emitir una respuesta en un plazo de 48 horas, orden que, al parecer, tampoco habría sido atendida en el tiempo establecido.

La conducta de la exsecretaria fue calificada provisionalmente como falta grave a título de culpa grave, tomando en cuenta que Huertas Arcila no habría estado atenta a que la petición se resolviera de fondo y en los tiempos correspondientes, lo cual generó un desgaste para la administración pública.

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Desde el sindicato de maestros en el Quindío denuncian que una IPS suspendió servicios de salud por falta de pagos de la Fiduprevisora

Estamos hablando de la IPS Horisoes que suspendió los servicios de primer nivel para el magisterio del departamento lo que enciende las alarmas en materia de la prestación de los servicios de salud.

Precisamente el secretario de seguridad social del Sindicato de educadores del Quindío, Suteq, Esteban Bernal manifestó que la situación es altamente preocupante puesto que todo se debe a la falta de pagos de la Fiduprevisora lo que pone en riesgo la salud de los docentes, pensionados y sus familias beneficiarias del sistema.

Fue claro que como sindicato ya habían advertido que podría ocurrir dicha suspensión, pero no hubo soluciones concretas lo que generó el actual panorama.

Advirtió que no hay un plan de contingencia ni se han generado los pagos correspondientes para lograr a continuidad de los servicios y fue claro que la falta de acuerdos administrativos y financieros no puede ser una consecuencia para los pacientes.

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En Armenia expiden decreto con medidas especiales para garantizar el uso eficiente del agua y la energía debido al Fenómeno de El Niño

Se trata del decreto 328 del 23 de octubre donde se establecen medidas como prohíbe utilizar agua potable de la red pública para lavar fachadas, andenes, vías, paredes, techos y zonas de parqueo.

También restringe el lavado de vehículos en espacio público o en establecimientos que no cuenten con sistemas técnicos de recirculación de agua aprobados. De otro lado se genera la prohibición absoluta de quemas a cielo abierto en el municipio, tanto en zonas urbanas como rurales y el decreto ordena que las vallas luminosas, pantallas LED publicitarias exteriores y escaparates iluminados deberán permanecer apagados entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m.

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez indicó que como el gobierno nacional expidió el decreto donde declara el Fenómeno de El Niño por eso se adopta en el territorio con el fin de evitar afectaciones en el suministro de agua y energía.

Fue claro que avanzan en la pedagogía en los colegios, establecimientos comerciales como los lavaderos de vehículos para garantizar el uso eficiente del vital líquido.

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El Tribunal Administrativo del Quindío declaró ajustado a derecho el Decreto 278 del 17 de septiembre de 2026, mediante el cual la Alcaldía de Armenia modificó el presupuesto municipal para destinar $35.500 millones a gastos relacionados directamente con la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto.

La sentencia precisó que $32.000 millones corresponden a la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia (Fomvivienda) y $3.500 millones al proyecto de fortalecimiento del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

La modificación comprende dos operaciones presupuestales: una adición de $24.508.912.614 y un traslado de apropiaciones por $10.991.087.386. La primera incorpora recursos al presupuesto; la segunda reasigna partidas que estaban previstas para otros rubros. Por eso, los $35.500 millones destinados a los dos fondos no corresponden íntegramente a recursos nuevos.

De los $32.000 millones asignados a Fomvivienda, $24.008.912.614 provienen de la adición presupuestal y $7.991.087.386 del traslado.

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El Tribunal condicionó su uso a la reparación, el reforzamiento, el mejoramiento u otras soluciones habitacionales para viviendas afectadas por el sismo, cuyos daños deberán acreditarse mediante registros oficiales o mecanismos verificables. Estos recursos no podrán cubrir el déficit habitacional anterior a la emergencia ni gastos de funcionamiento del fondo.

Para el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo se destinaron $3.500 millones. Esta suma está integrada por $500 millones de la adición presupuestal y $3.000 millones del traslado.

La sentencia establece que estos recursos solo podrán financiar acciones directamente relacionadas con el terremoto, como conocimiento y reducción del riesgo, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. También precisa que no podrán utilizarse para pagar una revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ni estudios destinados a resolver problemas de planeación anteriores al sismo.

En cuanto al origen de los recursos adicionados, $23.508.912.614 corresponden a excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), del sector Propósito General, y $1.000 millones a rendimientos financieros de recursos propios de libre destinación. Sobre este último monto, el Tribunal advirtió que $833.430.948,90 ya estaban causados, mientras que $166.569.051,10 eran rendimientos proyectados que aún no se habían materializado.

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Por esa razón, la Administración Municipal solo podrá respaldar compromisos con esos $166,5 millones cuando los recursos hayan ingresado y exista disponibilidad presupuestal certificada. Si el ingreso no se concreta, deberá efectuar las reducciones o aplazamientos presupuestales correspondientes.

El Tribunal también revisó la competencia del alcalde James Padilla García para expedir el decreto, la disponibilidad de las partidas trasladadas y la comunicación de la modificación al Concejo Municipal. En su decisión declaró ajustado a derecho el acto administrativo, bajo las condiciones fijadas para la destinación de los recursos.

La providencia estableció así límites concretos para la ejecución de los $35.500 millones: los recursos de Fomvivienda deberán llegar a hogares con viviendas afectadas por el terremoto y los del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo tendrán que financiar actuaciones vinculadas directamente con la atención de sus consecuencias.

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En el Quindío fue aprobado el proyecto para el fondo departamental de gestión del riesgo que tiene como finalidad atender oportunamente las emergencias

Se trata del Proyecto de Ordenanza No. 017 de 2026, mediante el cual se actualiza el fondo de gestión del riesgo de desastres que fue aprobado en la asamblea departamental y que contempla la definición de una fuente de financiación directa para la gestión del riesgo.

Al respecto el secretario del Interior del departamento, Diego Alexander Santamaría destacó que este proyecto es de suma importancia por el aspecto preventivo puesto que permitirá conocer los riesgos que enfrenta el territorio e identificar las zonas más vulnerables.

También dijo que otro de los factores es la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia que pueda presentarse para que sea de manera oportuna por eso el objetivo es recaudar un dinero anual para que las instituciones y administración departamental estén preparadas en el momento de la emergencia.

Reconoció que no se tenía ese proceso por eso lo aplaude y considera que el respaldo de la asamblea departamental es vital con esta aprobación porque en una emergencia quienes están en riesgo es la comunidad por eso deben enfocarse en su protección.

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A pesar de las secuelas por el terremoto en un 86% avanza la cosecha cafetera del segundo semestre del año en el Quindío

Y es que el terremoto del pasado 10 de agosto generó afectaciones en el sector cafetero porque más de 100 fincas deben ser demolidas, pero a pesar del panorama ha avanzado con éxito la cosecha cafetera.

Precisamente el director del comité de cafeteros del departamento, José Martín Vásquez dio a conocer que la cosecha del segundo semestre avanza en un 86% donde se necesitaban cerca de 7.000 recolectores. Sostuvo que vienen trabajando desde ya para la preparación para la cosecha cafetera del primer semestre del próximo año con labores de fertilizantes aprovechando las lluvias que se registraron durante el mes de octubre tras unas semanas de altas temperaturas.

Reconoció que continúan trabajando con el acompañamiento de las familias caficultoras en las diferentes recomendaciones y la reconstrucción debido a las afectaciones generadas por el terremoto.

Vale anotar que la proyección es de 8 millones de kilos de café de pergamino seco para la cosecha cafetera de este segundo semestre del año.

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1000 Estudiantes de la Institución Educativa Santa Teresita, de La Tebaida, Quindío están a la deriva para poder terminar el año escolar, esto debido a que la congregación de Hermanas Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús decidieron no seguir administrado ni prestando el servicio escolar en el colegio debido a los daños provocados por el terremoto.

La decisión de las religiosas parte del argumento de no contar con los recursos para la reparación, circunstancia que se agrava por el hecho de que la congregación no tenía aseguradas las instalaciones, que son de su propiedad.

Con su postura, comunicada a dos meses de que se acabe el calendario escolar vigente, deja a la deriva una comunidad de 1.070 niñas, niños, adolescentes y jóvenes matriculados allí, así como la planta de docentes y administrativos, y cerraría de manera tajante una historia de 38 años de formación de nuevas generaciones en la localidad;

circunstancias que llevaron a una delegación de profesores, estudiantes y padres de familia, a solicitar un diálogo el pasado viernes 30 de octubre en el Centro Administrativo Departamental – CAD, en una jornada que, llevada a cabo a lo largo de toda la mañana, contó con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, el SUTEQ, el equipo técnico de Educación departamental, el secretario Administrativo del Quindío, Johan Sebastián Cañón y el alcalde Ricardo Alfonso Celis.

Al culminar el encuentro, se pronunció la secretaria (e) de Educación, Ángela María Marín Valencia: “Frente a la eventual entrega del servicio, hemos hecho varias propuestas a la comunidad religiosa, que incluían la vinculación de un grupo de empresarios, liderado por la constructora Márquez y Fajardo, para la recuperación de un bloque que requiere reparaciones en temas de mampostería, y cuyo estado actual se originó con el terremoto del 10 de agosto. También se les ha solicitado prorrogar por lo menos un año el contrato de arrendamiento para poder adelantar las acciones administrativas para migrar la comunidad a otra planta física.

Estas propuestas han sido rechazadas, y ahora les pedimos que nos entregaran una contrapropuesta, sustentada por estudios del sector, para estudiar la posibilidad de aumentar el valor por encima del IPC, que es el criterio que señala la norma”.

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Por su parte, la directora administrativa de Servicios Sociales de la Alcaldía de La Tebaida, Andrea del Pilar Gamboa Céspedes, explicó que “como administración municipal -y aunque no somos ejecutores del contrato- queremos hacer una intermediación y solicitarles a las hermanas que se llegue a un acuerdo para que funcione normalmente”.

Así mismo, la docente Magda Milena Botero Gaviria, retomó las palabras de Marín Valencia, al ratificar que “esto no significa que la Institución Educativa se acabe porque la personería jurídica y el equipo continúan así no tengamos una sede oficial como tal.

En la misma dirección reaccionó la personera estudiantil, Juliana Aristizábal Valencia: “El colegio es mi segundo hogar, he estado allá la mitad de mi vida. Salgo de esta reunión con mucha esperanza por el hecho de que nos están escuchando y piensan en nosotros, los estudiantes. Tengo mucha fe”.

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La alimentación inadecuada por parte de humanos habría causado la muerte del mono aullador de Circasia: CRQ

La necropsia practicada por el equipo técnico de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) encontró altas cantidades de alimentos de consumo humano, entre ellos huevo, en el estómago del animal, así como alteraciones importantes en su hígado.

Según explicó Juan Esteban Cortés Orozco, director general (e) de la CRQ, estos hallazgos permitieron establecer que la muerte estaría asociada a la alimentación inadecuada suministrada por personas.

El informe técnico será remitido a la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la identificación de quienes habrían intervenido en la alimentación del ejemplar.

Un llamado a la ciudadanía: alimentar la fauna silvestre no es una muestra de cariño. Puede enfermarla y poner en riesgo su vida. Estos animales tienen una dieta y unos hábitos propios que debemos respetar.

No les des comida, no los manipules y no alteres su comportamiento. La mejor manera de protegerlos es contemplarlos a distancia y permitirles vivir en su hábitat natural.

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Menos trámites, intercambio seguro de información y herramientas digitales para mejorar la productividad de las empresas fueron los ejes de la propuesta que presentó el Ministerio TIC a la Red de Cámaras de Comercio durante el Encuentro Nacional de Competitividad y Planeación, organizado por Confecámaras y la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.

En representación de la ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, el director de Gobierno Digital, Jaime Criales, planteó que la formalización empresarial debe generar beneficios desde el primer día.

La propuesta contempla tres líneas de trabajo conjunto: incorporar un diagnóstico de madurez digital de las empresas en la Ruta Milagro de Formalización, Fortalecimiento y Crecimiento Empresarial; identificar problemas comunes de las cadenas productivas, como trazabilidad, facturación electrónica y logística, para desarrollar soluciones digitales compartidas; y conectar los servicios de las entidades para evitar solicitudes repetidas de información

Entre los aspectos por evaluar están el tiempo y el costo de los trámites, las ventas por canales digitales y la adopción efectiva de herramientas tecnológicas. Para hacer seguimiento, Criales planteó explorar un tablero compartido entre MinTIC y la Red de Cámaras. «Lo que no se mide en la empresa no existe en la política pública. Necesitamos saber qué cambió en cada negocio después de nuestro acompañamiento», señaló.

La iniciativa hace parte del Plan TIC 2026-2030, en particular de las misiones *Hacer que Colombia produzca* y *Transformar el Estado*, que promueven la digitalización empresarial, el uso de datos y la interoperabilidad de los servicios públicos. «Nuestro propósito es que ningún empresario en Colombia tenga que entregarle al Estado un dato que el Estado ya tiene», concluyó el director de Gobierno Digital.

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La asociación de Mujeres Caficultoras de Filandia reabrió el pasado viernes 30 de octubre las puertas de su tienda ‘Café Mujeres de la Montaña’, luego de un proceso de transformación que contó con recursos del Fondo Emprender.

El renovado establecimiento ofrece un espacio acogedor para propios y visitantes, ubicado en un punto estratégico de la ‘Colina Iluminada’ como es la Calle del Tiempo Detenido, con una vista privilegiada del paisaje que ofrece esta región.

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Durante esta semana, la Cuadrilla de Obras Menores y Reparcheo de la Alcaldía de Armenia adelantó trabajos de mantenimiento vial en diferentes sectores de la ciudad, y que son considerados críticos: La Patria, barrio Galán y sector del Pórtico.

Con estas acciones, la Administración Municipal continúa la atención urgente de puntos críticos de la malla vial y responde a las solicitudes de las comunidades, contribuyendo a mejorar la movilidad y la seguridad de conductores y peatones.

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Atención beneficiarios de Colombia Mayor, la Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social informan que hasta el 13 de noviembre estará disponible la entrega del subsidio para 17.222 adultos mayores de la capital quindiana.

Desde este 28 de octubre y hasta el 3 de noviembre, se estará realizando la entrega por modalidad de pico y cédula a través de SuperGiros. Los días restantes, todos los dígitos.

30 de octubre: 5 y 6

31 de octubre: 7 y 8

03 de noviembre: 9 y 0

Prosperidad Social invita a quienes aún no han registrado su cuenta bancaria o depósito electrónico a realizar el proceso a través del Gestor de Información Financiera, disponible en la página web de la entidad.

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El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desarrolló la tercera misión de cooperación técnica en el departamento del Quindío, Colombia, en el marco del proyecto Horizonte Quindío: Prospectiva 2050.

La iniciativa, impulsada junto a la Universidad del Quindío y las instituciones que integran el proyecto, busca construir una visión compartida de futuro para el territorio mediante un proceso participativo que articula el conocimiento técnico, las perspectivas de los actores territoriales y la planificación de largo plazo.

Durante la jornada se presentaron y analizaron los principales hallazgos del diagnóstico prospectivo del Quindío, organizados en cuatro dimensiones de análisis: físico-ambiental, económico-productiva, sociocultural y político-institucional. El encuentro permitió compartir las principales transformaciones, tendencias e incertidumbres identificadas en el territorio, promoviendo una comprensión compartida de los desafíos y oportunidades para su desarrollo futuro.

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En deportes, con el respaldo de Indeportes Quindío, los deportistas de la Liga Quindiana de Atletismo conquistaron tres medallas: una de oro y dos de plata, en el Campeonato Nacional de Mayores, disputado entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre en Bucaramanga, Santander.

Adrián Alejandro Mendoza Falcón conquistó la medalla de oro para el Quindío en los 800 metros, ratificando su excelente nivel competitivo, Luis Alfredo Tejada Hernández obtuvo la medalla de plata en los 100 metros planos, y Valeria Sofía George López alcanzó la segunda posición en salto alto, con una marca de 1,66 metros.

En la clasificación general el Quindío, tanto en medallería como en puntuación general el departamento del Quindío ocupo el séptimo lugar entre 26 ligas participantes.

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De otro lado en el fútbol de salón, Caciques del Quindío tanto mayores como los juveniles de cuatro partidos disputados en el coliseo del café en Armenia el fin de semana ganó uno, empato uno y perdió dos partidos.

Caciques del Quindío mayores, empató su primer partido 3 a 3 ante Real Caldas y luego le ganó 6 a 0 a Occidente Tierra de Leyendas en la liga nacional de fútbol de salón.

Desafortunadamente el quinteto de Caciques del Quindío junior perdió sus dos partidos, primero ante Guerreros de Putumayo, 2 a 0 y luego ante Pódium Colombia por marcador de 5 a 3.

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Finalmente, hoy juega el Deportes Quindío, a las 8y30 de la noche en el estadio Jaime Morón de Cartagena, enfrentará a Real Cartagena por la segunda fecha del cuadrangular B del Torneo Dimayor, el partido tendrá señal de tv por el canal WIN+, cabe recordar que el Deportes Quindío se mantiene como líder del grupo luego del empate entre Real Cundinamarca y Tigres 0 a 0, además se mantiene segundo en la tabla de reclasificación.