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05 nov 2026 Actualizado 21:52

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Política

Gobierno anunció inversión de $1 billón para modernizar infraestructura aeronáutica

El anuncio se da después de las fallas que se presentaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

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Esta semana, el Aeropuerto Internacional El Dorado presentó fallas en los sistemas de visualización de radar y monitores, que generaron la cancelación y retrasos en al menos 75 vuelos.

Por lo cual, el presidente Abelardo De La Espriella y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunciaron un crédito aprobado por $ 1 billón de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) para la renovación de los equipos tecnológicos de seguridad aérea en varios aeropuertos del país.

Se trata de un plan de modernización que pondrá en marcha el Gobierno entre 2026 y 2030, y que incluirá la actualización de los centros de control y las salas radar de Bogotá, Barranquilla, Rionegro, Cali, Villavicencio y San Andrés.

Además, planean renovar 12 radares en 67 estaciones aeronáuticas, adquirir 15 sistemas de vigilancia, modernizar las radioayudas y fortalecer las comunicaciones aeronáuticas y el mantenimiento técnico.

Presidente asegura que hubo descuido en el gobierno pasado

Desde el Amazonas, el presidente De La Espriella volvió a cuestionar al Gobierno de Gustavo Petro, esta vez por un supuesto descuido con la seguridad aérea. Señaló que les faltó inversión y por eso ha estado en riesgo.

Por lo cual, exaltó que van a trabajar para garantizar una seguridad aéreas

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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