Cero afectaciones por lluvias y 2.239 toneladas de residuos extraídos en 24 frentes en Cartagena

Cero afectaciones por lluvias y más de 2.239 toneladas de residuos extraídos en 24 frentes en Cartagena

Más de 2.239 toneladas de material residual, entre basuras, sedimentos y escombros, han sido extraídas de los canales de Cartagena en el marco de las intervenciones que se ejecutan simultáneamente en varios sectores de la ciudad, con apoyo de maquinaria amarilla. Hoy, desde primera hora y bajo la lluvia, el alcalde Dumek Turbay inspeccionó las labores que buscan retirar las basuras, sedimento, maleza y otros residuos sólidos que dificultan el flujo del agua, y generan potenciales inundaciones.

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En este preciso momento, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), Edurbe y Secretaría de Infraestructura, interviene 24 puntos en 17 canales por toda la ciudad.

Hoy el alcalde Dumek Turbay visitó el avance de limpiezas e intervenciones en Calicanto Nuevo – Parque Heredia; La Gran Manzana – La Carolina; El Limón – Las Antenas; Chiamaría – El Pozón, Santa Clara y Matute en Las Palmeras.

“Amaneció lloviendo en Cartagena. Toda Cartagena está bajo lluvia desde muy temprano, pero aquí estamos con la directora Gabriela y nuestra Unidad de Gestión del Riesgo hemos estado monitoreando. Tenemos más de 24 puntos intervenidos con maquinaria amarilla y mantenimiento de canales, por lo que hasta ahora se han comportado bien”, indicó Turbay.

Por su parte, Rafael Quiroz, presidente de la Junta de Acción Comunal de Parque Heredia, expuso: “Nunca en la historia de Parque Heredia, desde su nacimiento, se había hecho un trabajo tan detallado, tan profundo, tan técnico. Afortunadamente, el mantenimiento y la intervención han logrado que el comportamiento de las aguas sea el que esperábamos”.

“Hasta el momento, en todos los puntos de intervención en toda la ciudad, el comportamiento de los canales con este día de lluvia ha sido óptimo. Por ejemplo, en Calicanto en Parque Heredia se han intervenido más de trescientos metros lineales y se han extraído más de mil toneladas de residuos. Seguimos dándole un mensaje a la ciudadanía para que, por favor, no arrojemos basuras ni a canales ni a calles, para que no obstruyamos el paso de las vías”, informó Gabriela Tinoco.

En simultáneo, se hacen intervenciones en:

Marlinda, en La Boquilla.

Canal Blas de Lezo.

Pontezuela.

Cerros de Albornoz.

Arroz Barato.

Canal Calicanto, en San José de los Campanos.

San Buenaventura.

Canal El Pilón, en el barrio San Fernando.

Canal Santa Clara.

Canal Matagente, en Bayunca.

Canal La Maravilla, en La Guajira.

Canal Amador y Cortés, en Boston.

Policarpa.

El alcalde Dumek Turbay destacó que, pese a que “llueve torrencialmente desde temprano, por varias horas desde la madrugada”, el mantenimiento de 24 puntos y las limpiezas preventivas de basura han garantizado cero afectaciones en los barrios.

No obstante, reiteró el llamado a los cartageneros para que eviten arrojar residuos en las calles, canales y espacios públicos, y no conviertan estos lugares en basureros satélites, pues estos residuos van a parar a los canales durante las lluvias. La disposición inadecuada de las basuras no solo afecta el entorno, sino que también genera graves consecuencias para las comunidades durante las precipitaciones.

Las intervenciones hacen parte de las acciones que adelanta el Distrito para reducir factores de riesgo asociados a las inundaciones. No obstante, el cuidado de estos espacios requiere también del compromiso ciudadano, evitando arrojar residuos en lugares inadecuados y utilizando los servicios y puntos autorizados para su disposición.