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05 nov 2026 Actualizado 13:44

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Bucaramanga

Comunidad afectada por falta de puente bloquea vía nacional Bucaramanga-Curos-Málaga

Los manifestantes dicen que la protesta es pacífica; habilitaron un corredor humanitario para el paso de estudiantes y personas enfermas.

Laura Robayo, habitante de San Andrés, Santander habla de bloqueo en la vía Bucaramanga Málaga

Laura Robayo, habitante de San Andrés, Santander habla de bloqueo en la vía Bucaramanga Málaga

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La demora en la entrega del puente sobre el río Congreso en San Andrés, municipio de la provincia de García Rovira, en Santander, generó una protesta de la comunidad afectada; los manifestantes se ubicaron en la carretera nacional Bucaramanga-Curos-Málaga e impiden el flujo vehicular.

Laura Robayo, una de las voceras de la protesta, indicó que un grupo de habitantes de la Laguna de Ortices y de veredas como El Caracol, La Ramada y El Ciral cierran el paso metros antes del puente de Hisgaura.

“La gente está cansada de los incumplimientos del contratista”, aseguró la señora Robayo. Dijo que antes de bloquear la calzada, leyeron la nueva reglamentación de las protestas. “Dejamos paso para las ambulancias, estudiantes y otros servicios básicos”, destacó.

Bloqueo de la vía Bucaramanga Málaga

Bloqueo de la vía Bucaramanga Málaga

Bloqueo de la vía Bucaramanga Málaga

Bloqueo de la vía Bucaramanga Málaga

Expresó que no quieren intervenciones violentas. “Somos gente de bien; solo que estamos cansados de que jueguen con nosotros”. Según los manifestantes, el puente debió entregarse hace más de dos años.

“Es una obra planificada para ejecutarse en 8 meses. Un contrato que empezó en $9 mil millones pasó a ser de $15 mil millones y ahora hablan de más plata para estabilizar la vía”, informó.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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