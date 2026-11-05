“Hay que tener fe y soñar”: director de la CDMB por futuro de la PTAR del río de Oro

Bucaramanga

La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR de Río de Oro, que busca reducir la contaminación de las fuentes hídricas del área metropolitana de Bucaramanga, continúa a la espera de los recursos para hacerse realidad.

El director de la CDMB, Juan Carlos Reyes, aseguró que ya se cuenta con los estudios y diseños del proyecto, además de la licencia ambiental y los conceptos técnicos necesarios para avanzar en su viabilidad. Sin embargo, el principal desafío ahora es conseguir la financiación de esta obra, cuyo costo se estima en aproximadamente 1.3 billones de pesos.

“Mi forma de ser es tener fe, tener expectativas de que las cosas se pueden dar, soñar. El primer paso que nosotros como santandereanos teníamos que hacer era tener unos estudios y diseños. Sin los estudios y diseños que antes se necesitaban, no podíamos obtener nada. Nosotros como corporación en alianza con Empas lo que logramos fue eso”, indicó el director.

El funcionario señaló que se buscará el respaldo de los gobiernos de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, la Gobernación de Santander y el Gobierno Nacional para garantizar los recursos. También planteó la posibilidad de acudir a alianzas público-privadas si no se logra la financiación estatal.

La expectativa de la autoridad ambiental es que este proyecto permita avanzar en el tratamiento de las aguas residuales, disminuir la contaminación aguas abajo y proteger los ecosistemas y el recurso hídrico del departamento.