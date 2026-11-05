Falleció Gustavo Cardona Parra, uno de los protagonistas de la historia de Almacenes La 14

En 2018 Gustavo Cardona Parra asumió la presidencia honoraria de la compañía.

Cali

El empresariado vallecaucano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Gustavo Cardona Parra, quien junto a su hermano Jaime, estuvo detrás de la historia de Almacenes La 14, una de las marcas más queridas y recordadas por los caleños.

Hijo de Abel Cardona Franco, acompañó desde sus inicios este negocio familiar, que nació como una pequeña cacharrería en el centro de Cali durante los años sesenta y llegó a convertirse en una de las cadenas comerciales más importantes del país.

En 2018 Gustavo asumió la presidencia honoraria de la compañía, como reconocimiento a su trayectoria y participación en la historia empresarial de la familia Cardona.

Aunque Almacenes La 14 cerró sus puertas en 2021, tras una crisis financiera que terminó en su liquidación, su marca permanece en el recuerdo de miles de vallecaucanos.

Familiares, amigos y allegados despedirán a Gustavo Cardona Parra este viernes 6 de noviembre, a las 10:00 a. m., en una ceremonia religiosa en la iglesia San Fernando Rey, en Cali. Posteriormente, será trasladado al Campo Santo Metropolitano del Sur.