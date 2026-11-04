14 vallecaucanos representarán a Colombia en congreso de cocina ancestral, en El Salvador

Desde este 5 de noviembre 56 cocineras tradicionales representarán a Colombia en el Segundo Congreso Latinoamericano de cocineras y cocineros tradicionales y ancestrales, en El Salvador.

La segunda delegación mas grande es la del Valle del Cauca, con 14 integrantes, quienes llevarán los sabores mas representativos de la gastronomía vallecaucana, donde se destacan los sabores dulces y comida del pacifico, con los que esperan sorprender al jurado de este congreso internacional.

“Vamos a competir con México y Honduras. Depende de que el jurado vea que somos un país que pueda acoger el tercer congreso. Vamos con mucho entusiasmo, fe y compromiso. Hemos hecho una presentación divina de lo que es nuestro país, de lo que son nuestras nuestras cocinas”, indicó Mabel Gómez líder de la red de cocineras tradicionales del sur occidente Colombiano.

La empresa vallecaucana Harinera del Valle se ha sumado a esta delegación como patrocinador, para visibilizar las cocinas tradicionales como patrimonio cultural.

“Nosotros nos hemos sumado para apoyar el viaje de la delegación, los viajes son costosos, pero también en términos de que ellas como embajadoras pueden llevar nuestros productos y sus recetas para mostrar lo mejor de nuestra gastronomía. Nosotros hemos apoyado todo este proceso para que ellas se sientan muy seguras, muy sólidas y como dicen ellas, muy empoderadas para salir a representar al país” explicó Johana Erazo gerente de recursos humanos y sostenibilidad de Harinera del Valle.

La ilusión que lleva esta delegación es poder impresionar los paladares de los jurados para poder traer la tercera de edición de este congreso a nuestro país y buscar que Cali sea la ciudad anfitriona en marzo del próximo año y con este tipo de eventos impulsar la economía del sector gastronómico de la capital del Valle.