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05 nov 2026 Actualizado 13:02

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Cali

Capturan últimos implicados en el crimen de María Camila Potosí y su bebé durante operación IRON 2.0

Las capturas se realizaron en la madrugada de este jueves en medio de una ofensiva que dejó más de 100 detenidos y 11 organizaciones criminales desarticuladas en Cali.

Caen los dos últimos implicados en el asesinato de María Camila Potosí y su bebé durante operación IRON 2.0

Caen los dos últimos implicados en el asesinato de María Camila Potosí y su bebé durante operación IRON 2.0

Caen los dos últimos implicados en el asesinato de María Camila Potosí y su bebé durante operación IRON 2.0
Cali
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Los dos últimos señalados de participar en el asesinato de María Camila Potosí y su hija fueron capturados durante la madrugada de este jueves 5 de noviembre, en desarrollo de la operación IRON 2.0, adelantada en Cali y municipios vecinos.

Los detenidos fueron identificados como Cristian Camilo Moncayo y Anyelo Ochoa. Con estas detenciones, ya son siete las personas capturadas por este crimen ocurrido en julio de este año.

Las autoridades realizaron más de 140 diligencias de registro y allanamiento, que permitieron la captura de más de 100 personas y la desarticulación de 11 organizaciones delincuenciales. La ofensiva contó con la participación de más de 2.000 integrantes de la Fuerza Pública y organismos de investigación.

Entre los resultados de la operación también se encuentran acciones contra estructuras señaladas de participar en homicidios, hurtos, extorsiones y tráfico de estupefacientes.

En el despliegue participaron 1.781 policías, 265 integrantes del Ejército y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

La operación IRON 2.0 también da continuidad a una primera intervención en la que fueron desarticuladas otras ocho estructuras delincuenciales.

  • Cali
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  • Feminicidio
Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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