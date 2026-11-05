El ingenio Providencia presenta el libro de sus 100 años: “El cultivo de una dulzura sostenible”

Escrito por el historiador, doctor en Administración y profesor de la Universidad Icesi, especializado en historia empresarial, Julio César Zuluaga, el libro reconstruye la evolución de Providencia desde 1926, a través de las decisiones y las experiencias de quienes han contribuido a su historia.

Las decisiones que marcaron el rumbo de una empresa, las historias de quienes participaron en su construcción y los acontecimientos que transformaron la agroindustria del Valle del Cauca se reúnen en ’100 años Ingenio Providencia: El cultivo de una dulzura sostenible’, el libro conmemorativo que Providencia presenta en el marco de su centenario.

La publicación recorre un siglo de transformaciones, desde los orígenes de la compañía en 1926 hasta su evolución como complejo bioindustrial.

A través de una narración que combina la historia empresarial con las experiencias de sus protagonistas, la obra reconstruye los desafíos de cada época y muestra cómo el conocimiento, el trabajo colectivo y las decisiones de distintas generaciones han contribuido a construir la Providencia de hoy.

Fuentes y voces

La obra es resultado de una investigación desarrollada por Julio César Zuluaga y la Universidad Icesi, basada en la revisión de actas de la Junta Directiva, documentos financieros y administrativos, archivos fotográficos e historias laborales, así como en entrevistas a exgerentes, directivos, accionistas y trabajadores. La combinación de estas fuentes permitió recuperar experiencias y comprender las circunstancias en las que se tomaron decisiones fundamentales para el desarrollo de Providencia.

El libro recupera historias que reflejan cómo Providencia ha enfrentado los retos que han marcado su historia y construido una relación cercana con su entorno. Entre ellos, las decisiones que permitieron mantener la operación durante la crisis económica de los años treinta y el compromiso de los trabajadores que dedicaron parte de su tiempo libre a construir las primeras aulas del Colegio Providencia.

“Este libro reúne mucho más que los acontecimientos de cien años de historia. En sus páginas están las decisiones de quienes iniciaron y dirigieron la empresa, el conocimiento y esfuerzo de nuestros trabajadores y las experiencias que hemos compartido con las comunidades. Es una oportunidad para preservar esa memoria, reconocer lo que hemos construido juntos y compartirlo con las nuevas generaciones”, afirma Vicente Borrero, gerente general de Providencia.