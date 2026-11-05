“Estamos preparados para procedimientos de contingencia”: controlador aéreo por fallas en El Dorado

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Estamos preparados para procedimientos de contingencia: controlado aéreo por fallas en El Dorado

Nicolás Beltrán, controlador aéreo y representante de Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para explicar lo ocurrido con las fallas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en la tarde del 4 de noviembre.

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Aclaró que lo que falló no fueron los radares, sino los monitores en donde se muestra la información de las aeronaves. Ante ese escenario, comentó que les tocó trabajar con el método alternativo, dejando mayor separación entre aeronaves ante la cantidad de vuelos.

De esta manera, dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía y los pasajeros, pues la autoridad aérea cuenta con protocolos establecidos para manejar situaciones de adversidad.

“Los controladores estamos preparados para aplicarlos”, dijo.

Finalmente, indicó que el aeropuerto de Bogotá es uno de los espacios aéreos de Colombia y del continente con mayor congestión, por lo que, ante una emergencia o falla de este tipo, es necesario disminuir el tráfico aéreo.

Escuche la entrevista completa aquí: