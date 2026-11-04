Fredy Guarín y sus disculpas con el Inter de Milán: “Fracasé en todos los aspectos”

Fredy Guarín volvió a hablar sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el exfutbolista colombiano recordó su etapa en el Inter de Milán y se refirió a los problemas con el alcohol que comenzaron mientras jugaba en el fútbol italiano. Además, expresó su tristeza por no haber podido mostrar todo su potencial con el equipo nerazzurri.

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La disculpa de Guarín con el Inter de Milan

“Me da pena no haber rendido al máximo en el Inter. Siempre fui leal, incluso cuando estuve cerca de fichar por la Juventus. Yo no quería irme”, expresó Guarín, quien también reconoció que el final de su paso por el club no fue el que esperaba.

“El Inter se ha quedado en mi corazón, y es una pena no haber rendido al máximo. Siempre he sido leal, incluso cuando estuve a punto de fichar por la Juve. No quería irme... De todas formas, me entristece cómo terminó. Fracasé en todos los aspectos, tanto futbolística como personalmente. Estaba completamente consumido por el alcohol”, complementó.

El colombiano explicó que su relación con el alcohol dejó de ser algo social y se convirtió en una obsesión. Según relató, bebía incluso después de los entrenamientos y los partidos, y también cuando estaba solo en casa. La situación llegó a un punto crítico, al que describió como un ciclo del que no conseguía salir.

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Guarín también contó que los directivos del Inter llegaron a pedirles a sus representantes que lo alejaran de Milán y de Italia porque su situación se había vuelto difícil de manejar. Sin embargo, salir del club no solucionó sus problemas.

Durante su etapa en el Inter disputó 141 partidos, marcó 22 goles y entregó 40 asistencias. Fue el equipo en el que más encuentros jugó durante su carrera profesional.