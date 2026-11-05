Myke Towers se une a Daddy Yankee en “SE VA”, una nueva colaboración del álbum LA POSTAL

Myke Towers y Daddy Yankee se unen en “SE VA”, una colaboración que hace parte de LA POSTAL, el nuevo álbum de estudio del reconocido artista puertorriqueño. El lanzamiento reúne a dos figuras de la música urbana que han marcado diferentes etapas del género.

La canción forma parte de un repertorio de 15 temas en los que Daddy Yankee aborda el amor a través de historias románticas, familiares y personales. En esta producción, Myke Towers aporta su estilo y versatilidad, sumándose a una propuesta musical que reúne distintas voces de la escena urbana.

Esta colaboración representa un encuentro entre dos generaciones de artistas puertorriqueños, cuyos recorridos han contribuido a la expansión internacional del reguetón.

Myke Towers continúa sumando colaboraciones

El lanzamiento de “SE VA” llega en un momento en el que Myke Towers continúa ampliando su catálogo musical a través de colaboraciones con otros artistas.

Recientemente, el cantante también generó expectativa con el anuncio de “Paradixe Remix”, una versión que reúne a Feid, El Americano 4KT, Omar Courtz y Pirlo. La publicación del anuncio del featuring superó los 950 mil comentarios en Instagram, reflejando el interés de los seguidores por esta unión musical entre Colombia y Puerto Rico.

Con cuatro nominaciones al Latin Grammy, Myke Towers se ha consolidado como una de las voces representativas de la música latina. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “LALA” y “Adivino”, junto a Bad Bunny, además de “Pasatiempo”, su anterior colaboración con Daddy Yankee.

El artista también impulsa Young Kingz Foundation, una iniciativa que apoya a jóvenes de comunidades vulnerables de Puerto Rico, República Dominicana y otros países de Latinoamérica, mediante programas de educación, deporte y arte.

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“SE VA”, de Daddy Yankee junto a Myke Towers, ya está disponible en las plataformas digitales.