Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 nov 2026 Actualizado 03:45

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tendencias

Myke Towers se une a Daddy Yankee en “SE VA”, una nueva colaboración del álbum LA POSTAL

La canción reúne a dos generaciones del reguetón puertorriqueño y hace parte del nuevo disco de Daddy Yankee, un proyecto que explora el amor desde diferentes perspectivas.

Créditos: daddyyankee

Créditos: daddyyankee

Créditos: daddyyankee
Añadir Caracol Radio en Google

Myke Towers y Daddy Yankee se unen en “SE VA”, una colaboración que hace parte de LA POSTAL, el nuevo álbum de estudio del reconocido artista puertorriqueño. El lanzamiento reúne a dos figuras de la música urbana que han marcado diferentes etapas del género.

La canción forma parte de un repertorio de 15 temas en los que Daddy Yankee aborda el amor a través de historias románticas, familiares y personales. En esta producción, Myke Towers aporta su estilo y versatilidad, sumándose a una propuesta musical que reúne distintas voces de la escena urbana.

Esta colaboración representa un encuentro entre dos generaciones de artistas puertorriqueños, cuyos recorridos han contribuido a la expansión internacional del reguetón.

Myke Towers continúa sumando colaboraciones

El lanzamiento de “SE VA” llega en un momento en el que Myke Towers continúa ampliando su catálogo musical a través de colaboraciones con otros artistas.

Recientemente, el cantante también generó expectativa con el anuncio de “Paradixe Remix”, una versión que reúne a Feid, El Americano 4KT, Omar Courtz y Pirlo. La publicación del anuncio del featuring superó los 950 mil comentarios en Instagram, reflejando el interés de los seguidores por esta unión musical entre Colombia y Puerto Rico.

Con cuatro nominaciones al Latin Grammy, Myke Towers se ha consolidado como una de las voces representativas de la música latina. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “LALA” y “Adivino”, junto a Bad Bunny, además de “Pasatiempo”, su anterior colaboración con Daddy Yankee.

El artista también impulsa Young Kingz Foundation, una iniciativa que apoya a jóvenes de comunidades vulnerables de Puerto Rico, República Dominicana y otros países de Latinoamérica, mediante programas de educación, deporte y arte.

Más información

“SE VA”, de Daddy Yankee junto a Myke Towers, ya está disponible en las plataformas digitales.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado