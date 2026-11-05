Decretan toque de queda para menores de edad en Campamento, Antioquia, por disputas criminales

Campamento, Antioquia

La Alcaldía de Campamento, en el Norte de Antioquia, decretó varias medidas de seguridad, en medio de presuntas disputas entre estructuras criminales que delinquen en esta zona del departamento.

Las restricciones estarán vigentes hasta el próximo 27 de noviembre, con el propósito de fortalecer la seguridad, preservar el orden público y prevenir nuevos hechos de violencia en el municipio.

Una de las principales disposiciones es el toque de queda para menores de edad entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m. , horario durante el cual estará prohibida su circulación por las vías y lugares públicos de la zona urbana de Campamento.

Además estará cerrada la carrera Santander, entre las calles Córdoba y Zea, desde las 4:00 p.m. las 6:00 a.m. Durante este horario estará prohibida la circulación y el estacionamiento de motocicletas, automóviles y demás vehículos en los sectores mencionados.

También se estableció la prohibición de movilización de parrilleros, tanto hombres como mujeres, en motocicletas, entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Otra de las disposiciones contempla la restricción del estacionamiento de vehículos particulares en el perímetro del parque principal, desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.

Con estas decisiones, la Alcaldía de Campamento busca reforzar las condiciones de seguridad y mantener el orden público, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el asesinato de los dos jóvenes y determinar si existe relación con las presuntas disputas entre estructuras criminales en el Norte de Antioquia.

Hechos violentos en el Norte de Antioquia

La decisión de las autoridades municipales se conoce después del asesinato de dos jóvenes ocurrido el pasado 27 de octubre en Campamento, un hecho que encendió las alarmas por la situación de seguridad en esta localidad del Norte antioqueño.

De acuerdo con las primeras hipótesis de la Policía, uno de los jóvenes asesinados, al parecer identificado como John Jairo Hernández Pareja, sería presunto integrante de una de las estructuras criminales involucradas en las disputas que se registran en esta zona del departamento.

Las autoridades investigan si el doble homicidio estaría relacionado con confrontaciones entre organizaciones delincuenciales que buscan ejercer control territorial en el Norte de Antioquia.