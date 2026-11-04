Investigan la muerte de un menor de siete meses en una guardería de Medellín

Medellín

Las autoridades están investigando la muerte de un menor de siete meses de nacido en una guardería de Medellín. Los cuidadores acostaron al niño, pero este no despertó. Ante la situación, el centro infantil se comunicó con los padres de familia y le informaron lo sucedido; también, de inmediato fueron informadas las autoridades.

El secretario de Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, manifestó que está acompañando a la familia del menor, ya que son migrantes de Venezuela y que llevaban unos pocos meses en el territorio nacional.

“Se está acompañando el tema de medicina legal, fiscalía y desde allí se le está ayudando también el tema de auxilio funerario. Se activa a través del 1, 2, 3, todo un equipo técnico que acompaña a medicina legal, a fiscalía, de manera psicológica y jurídica, a las familias y también se ayuda para el tema de funerario”, manifestó el funcionario.

Por el momento se espera el dictamen de Medicina Legal que informe qué le ocurrió al menor y las causas de la muerte. Por ahora se adelanta la investigación con el personal de la guardería que estaba al cuidado del bebé de siete meses en la guardería de Manrique Guadalupe.