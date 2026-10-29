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29 oct 2026 Actualizado 02:01

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Medellín

En Campamento asesinaron a dos jóvenes luego de salir de una cancha; uno haría parte del frente 36

Los jóvenes de 22 años fueron atacados a tiros con armas de largo alcance en la periferia de la población en la vía hacia Yarumal.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

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Campamento- Antioquia

Las autoridades están investigando un doble homicidio en el municipio de Campamento, en el Norte de Antioquia. Las víctimas son dos jóvenes que estaban en una cancha de la población ubicada en la periferia del área urbana.

Según la Policía Antioquia, las personas asesinadas fueron identificadas como Emmanuel Torres Sánchez y John Jairo Hernández Pareja, ambos de 22 años. Los dos se habían retirado de espacio deportivo cuando en la vía que conduce a la vecina población de Yarumal fueron interceptados por personas con armas de fuego de largo alcance con las que les derraparon.

Ambos fueron llevados a centros médicos; Emmanuel Torres Sánchez fue llevado al hospital La Sagrada Familia de Campamento y al hospital San Juan de Dios de Yarumal, pero fallecieron.

En la zona tienen injerencia ilegal los grupos ELN y Frente 36. Uno de los jóvenes, según la hipótesis inicial de la policía, sería presunto integrante de este último grupo; al parecer, sería John Jairo Hernández Pareja.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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