El perro policia “Samai” identifica dispositivos usados en delitos sexuales

Medellín, Antioquia

Samai, un perro especializado en la detección de dispositivos electrónicos, apoyó varios allanamientos realizados en Medellín en articulación con la Policía Nacional. En investigaciones relacionadas con la trata de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

El canino está entrenado para identificar computadores, celulares, tabletas, memorias USB, microchips y tarjetas microSD. Incluso cuando estos elementos se encuentran ocultos en lugares de difícil acceso, enterrados o sumergidos.

Su capacidad de detección se basa en el reconocimiento del olor del óxido de trifenilfosfina, un compuesto químico presente en los componentes de estos equipos electrónicos, que pueden contener información relevante para esclarecer hechos delictivos.

Durante uno de los procedimientos recientes en Medellín, Samai logró localizar un celular y una tarjeta microSD que estaban escondidos. Los dispositivos quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar si contienen pruebas que permitan avanzar en las investigaciones y posibles procesos de judicialización.

Samai es el único canino con este tipo de entrenamiento en Sudamérica

“Estas herramientas complementan el trabajo de las autoridades y permiten ampliar las posibilidades de encontrar evidencias fundamentales”, señaló Sebastián Acosta, secretario encargado de Seguridad y Convivencia de Medellín.

El perro trabaja desde hace aproximadamente dos años con la organización internacional OUR Rescue, dedicada a apoyar investigaciones contra la trata de personas y los delitos sexuales hacia menores de edad, desde su base de operaciones en Quito, Ecuador, Chile y Perú.

“Samai significa alegría en quichua. En Medellín acompañamos varios allanamientos junto a la Policía Nacional. Durante uno de ellos, logró detectar un celular y una tarjeta microSD ocultos, que pueden aportar pruebas para las investigaciones”, explicó Pablo Andrés Vitel Palacios, propietario y entrenador del animal.

Con este apoyo, la Alcaldía de Medellín busca fortalecer las capacidades investigativas de las autoridades y combatir las redes de explotación sexual infantil. Participando en actividades de prevención y sensibilización emocional a niñas, niños y adolescentes rescatados de situaciones traumáticas.