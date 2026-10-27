Operativo en Medellín y Antioquia deja 135 capturas y un abatido de las disidencias

Medellín, Antioquia

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reportó 135 capturas, 153 allanamientos y la muerte de alias Primo Sangre, señalado como segundo cabecilla de las disidencias del Frente 36 de las FARC en Antioquia, durante el operativo de seguridad desplegado entre la noche del lunes 26 de octubre y la madrugada de este martes 27 de octubre.

Según el balance divulgado por el mandatario, con corte a las 6:30 de la mañana y el 85 % de la información procesada, las operaciones también dejaron la incautación de dinero en efectivo, armas, equipos de comunicación y estupefacientes. El operativo se desarrolló con participación de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, con acompañamiento del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Presidente reporta 135 capturas durante los operativos

De acuerdo con las cifras entregadas por De La Espriella, de las 135 capturas, 54 se realizaron en flagrancia y 66 mediante orden judicial. El balance incluye además 11 capturas de ciudadanos extranjeros y cuatro aprehensiones adicionales.

El mandatario también reportó 98 expulsiones y una notificación roja de Interpol. El informe divulgado no precisa las circunstancias particulares de las expulsiones ni la identidad de la persona requerida mediante la notificación internacional.

Alias Primo Sangre fue abatido durante el operativo

Entre los resultados anunciados por el presidente está la muerte de alias Primo Sangre, identificado por las autoridades como segundo cabecilla de las disidencias del Frente 36 de las FARC en Antioquia.

Según la versión oficial, el hombre fue abatido por la Policía Nacional después de oponer resistencia durante el procedimiento. La información entregada por el mandatario no especifica el lugar exacto del enfrentamiento ni detalla las circunstancias en las que ocurrió.

Incautan $717 millones, 25.000 euros y armas

El balance presidencial incluye la incautación de 717 millones de pesos y 25.000 euros en efectivo, así como 10 armas de fuego: un fusil, siete pistolas y un revólver. El inventario suministrado no identifica el tipo de la décima arma.

También fueron incautadas cinco armas traumáticas, 59 teléfonos celulares y siete radios de comunicación.

Incautan 40 kilos de cocaína y otras drogas

En cuanto a los estupefacientes, el presidente reportó la incautación de 40 kilogramos de cocaína, 6.377 gramos de base de coca, 19.750 gramos de marihuana y 5.800 gramos de drogas sintéticas.

De La Espriella indicó que el balance era preliminar, pues hasta las 6:30 de la mañana se había procesado el 85 % de la información. Por tanto, las cifras podrían cambiar cuando se consoliden los resultados de los operativos en Medellín y las demás zonas de Antioquia.