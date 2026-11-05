Amplían un mes más piloto para mejorar la movilidad en la calle 13 en Bogotá

Luego de cumplirse un mes del plan piloto de movilidad en la calle 13, que contemplaba un contraflujo desde la calle 13 con Carrera 128 hasta la avenida El Dorado, a través de la avenida La Esperanza, las autoridades de movilidad ampliarán un mes más la medida, al resultar positiva para los conductores.

Durante las cuatro primeras semanas de implementación, se logró la reducción de los tiempos de desplazamiento en promedio un 53,7%, entre el río Bogotá y la avenida El Dorado con Carrera 103.

Además, las velocidades promedio mejoraron. En la calle 13, entre el río Bogotá y la carrera 123, pasaron de 7,58 kilómetros por hora a 16,09 kilómetros por hora. En el tramo habilitado del piloto aumentaron de 14,34 kilómetros por hora a 21,76 kilómetros por hora, lo que favorece los desplazamientos hacia el oriente de la ciudad.

“En el primer mes logramos reducir en cerca de 29 minutos el tiempo promedio de ingreso, entre el río Bogotá y la avenida El Dorado. Esto significa menos tiempo en los desplazamientos de quienes transitan por esta zona. Por eso, junto con la ARM, Cundinamarca y Mosquera, continuaremos evaluando esta alternativa para consolidar los beneficios y seguir mejorando la movilidad en este corredor”, aseguró la secretaria distrital de movilidad, María Fernanda Ortiz.

En promedio, cerca de 11.400 usuarios se han beneficiado al día al utilizar el tramo habilitado. A ellos se suman cerca de 12.300 personas que ingresan a Bogotá y continúan su recorrido por la calle 13.

Esta estrategia, liderada por la Agencia Regional de Movilidad, las Secretarías de Movilidad de Bogotá y Cundinamarca y la alcaldía de Mosquera, busca que los ciudadanos tengan mejores condiciones de vida al reducir los tiempos de movilidad diaria.

Así funciona el piloto

La medida, que comenzó el 5 de octubre, continuará funcionando de lunes a viernes, de 5:30 a.m. a 9:30 a.m.

En Mosquera, para quienes salen por la transversal 1, hacia la calle 13, ya no usarán el retorno de Italcol, sino el retorno ubicado a la altura de la Secretaría de Movilidad de Mosquera.

Además, el retorno de la carrera 137A en Bogotá se eliminará, y ahora estará habilitado en la carrera 137C y podrá ser usado exclusivamente por rutas intermunicipales.

Al ingresar a Bogotá por la calle 13, a la altura de la carrera 128, tomar esta vía hasta la Av. La Esperanza, seguir hasta la carrera 103, en donde se puede conectar con la avenida El Dorado.

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