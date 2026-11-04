Bogotá Ciudad Aeropuerto quiere ser parte del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030

La Secretaría de Planeación presentó una propuesta para incluir a Bogotá Ciudad Aeropuerto en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 ante representantes de entidades públicas, empresas y gremios.

La iniciativa planteada busca que el crecimiento de El Dorado impulse también el desarrollo de su entorno: mejorar las conexiones de transporte y logística, formar talento especializado y atraer nuevas inversiones. Para lograrlo, propone coordinar las decisiones de la Nación, el Distrito, los municipios y el sector privado.

“Este es un proyecto que no es solo de Bogotá o del Distrito, es un proyecto que congrega a muchos actores y en el que tenemos que trabajar conjuntamente porque Bogotá Ciudad Aeropuerto no es solamente para Bogotá o para la región, es un proyecto para la Nación”, dijo la secretaria de Planeación, Ursula Ablanque.

De acuerdo con cifras oficiales, Colombia movilizó más de 57,5 millones de pasajeros en su sistema aeroportuario durante 2025. Además, en el primer semestre de 2026, El Dorado y el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, concentraron el 59,6% del total nacional de pasajeros.

Los proyectos de conexión con el Metro y el Regiotram, junto con los espacios de innovación y formación, hacen parte de esa visión. La propuesta plantea que la Nación y el territorio definan prioridades, estructuren los proyectos y evalúen alternativas de financiación, según sus competencias y los recursos disponibles.

“Contamos con la compañía de aliados del ecosistema aeroportuario con quienes, por los últimos seis meses, hemos construido esta propuesta integral que reconoce las voces, las prospectivas y las expectativas de todos estos actores que padecen y se benefician del aeropuerto, pero que entienden que El Dorado ya no debería ser visto solo como infraestructura de transporte, sino que debería ser el eje gravitacional de la economía de Bogotá, la región y el país. Por eso estamos convencidos de que Bogotá Ciudad Aeropuerto debería estar en los primeros renglones del Plan Nacional de Desarrollo como un proyecto que beneficia a todo el territorio nacional”, puntualizó Santiago Carvajal, gerente del programa.

La articulación entre el Gobierno, la región y el sector empresarial será clave para avanzar en las conexiones de El Dorado con el Metro y el Regiotram, impulsar la innovación y formar el talento que requiere una industria más competitiva.