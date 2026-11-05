Desarticulan banda que inducía a menores de edad a la prostitución en Bogotá

Mediante cinco diligencias de allanamiento y registro realizadas en las localidades de Los Mártires y Ciudad Bolívar, se logró desarticular una banda que, presuntamente, instrumentalizaba a adolescentes de 14 y 15 años para la prestación de servicios sexuales.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados presuntamente facilitaban documentos de identificación falsos y proporcionaban los lugares donde las adolescentes debían realizar estas actividades, con el fin de evadir los controles de las autoridades. Los encuentros se llevaban a cabo en un inmueble que funcionaba bajo la fachada de motel. Las menores permanecían en las afueras del establecimiento, donde eran abordadas por posibles clientes, sin que existieran horarios establecidos para el desarrollo de estas actividades.

Dentro de los roles identificados, alias ‘Juancho’ se desempeñaba como administrador del establecimiento y, presuntamente, facilitaba el ingreso de las adolescentes y les suministraba documentación falsa. Por su parte, alias ‘Luisa’ y ‘Guadalupe’, quienes aparentemente trabajaban como camareras, se encargaban de entregar preservativos y bebidas alcohólicas a las menores de edad.

Además, fue capturado alias ‘Mico’, señalado de ser uno de los clientes frecuentes. La investigación permitió establecer que, en uno de los episodios, presuntamente habría suministrado sustancias a una de las adolescentes para ponerla en estado de indefensión y acceder sexualmente a ella, luego de que esta se negara a acceder a sus exigencias.

Los cuatro capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de inducción a la prostitución, concierto para delinquir, acto o acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir y proxenetismo con menor de edad.

Posteriormente, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.