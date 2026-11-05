En cinco minutos, colados llenan nueve buses de TransMilenio: Personería alerta riesgos por evasión

La Personería de Bogotá realizó un ejercicio de prevención y control realizado el pasado 28 de septiembre en 140 puntos del sistema TransMilenio, se contabilizaron 1.442 ingresos sin pagar en mediciones de cinco minutos por cada modalidad de evasión.

El fenómeno se identificó en 83 de los 140 puntos visitados, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los controles de acceso y revisar las medidas implementadas para evitar el ingreso irregular al sistema.

De acuerdo con cifras suministradas por la Administración Distrital, durante el primer semestre de 2026 la evasión en el componente troncal alcanzó el 17,97 %. En 2025, este fenómeno le costó a la ciudad $265.048.729.898, cifra que evidencia el impacto económico del ingreso irregular y la necesidad de reforzar las medidas para garantizar el pago del pasaje.

Siete de cada diez ingresos sin pagar fueron por puertas laterales y costados De los 1.442 ingresos irregulares registrados durante el ejercicio 1.024, equivalentes al 71 %, se produjeron por puertas laterales y costados. Los mayores registros durante las mediciones se presentaron en las estaciones Calle 38A Sur–Centro Mayor, con 135 ingresos; Transversal 86, con 134; Quiroga, con 110; Fucha, con 75, y Carrera 90, con 66.

La Personería también encontró que en 38 estaciones y portales se registraron ingresos sin pagar pese a la presencia de vigilantes, sin que se reportara intervención para impedirlos.

También, en 29 puntos ninguno de los vigilantes observados contaba con elementos de protección. Vendedores informales y cilindros de gas: alertas de seguridad Durante el recorrido, los equipos de la Personería identificaron 759 vendedores informales: 148 en el interior de 40 estaciones y portales y 611 en los alrededores de 91 puntos del sistema.

Adicionalmente, en los alrededores de 47 estaciones y portales se encontraron vendedores con cilindros o pipetas de gas. Esta situación también se observó en el interior de la estación El Tiempo–Cámara de Comercio. Habitantes de calle: se requiere mayor presencia institucional El recorrido identificó habitantes de calle en 59 estaciones y portales, sin que durante la visita se observaran entidades distritales brindándoles atención institucional.

Frente a esta situación, el organismo de control señala la necesidad de fortalecer la presencia y articulación de las entidades competentes para atender las necesidades de esta población y garantizar sus derechos.