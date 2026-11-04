Colombia, cerca de perder un volante que juega en Alemania: fue convocado por Estados Unidos

Este miércoles, el técnico de la Selección de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, dio a conocer la lista de jugadores convocados para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Haití, partidos que tendrán lugar el 14 y 17 de noviembre. Una de las grandes novedades fue la presencia por primera vez del volante Santiago Castañeda, que milita en el Paderborn de Alemania.

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Al ser una de las grandes sorpresas, Pochettino fue cuestionado en la rueda de prensa por la presencia del futbolista de 21 años, quien tiene origen colombiano por sus dos padres. El técnico argentino elogió sus caracterísitcas y manifestó que era el momento apropiado para convocarlo.

“Lo hemos seguido bastante, tenemos muy buenas referencias de diferentes entrenadores. Es un jugador que puede rendir y aportar cosas importantes al equipo. Lo más importante ahora es darle la oportunidad (...) Creo que este era el momento adecuado para llamarlo”, afirmó el entrenador.

¿Quién es Santiago Castañeda y por qué es una pérdida para Colombia?

Santiago Castañeda es un volante de 21 años que nació en Tampa, Florida, y que es hijo de padres colombianos. Su padre, Carlos Castañeda, es de Medellín y fue jugador de fútbol, mientras que su madre es seguidora del América de Cali.

Se desempeña como volante de primera línea y también tiene condiciones para ser un volante mixto. Sus inicios se dieron en el Florida Premier de Estados Unidos y luego estuvo cedido en el Tampa Bay Rowdies. En 2023 llegó como agente libre al MSV Duisburg, que milita actualmente en la tercera división de Alemania y, posteriormente, fichó por el Paderborn, con el que logró el ascenso a la máxima categoría para la actual temporada.

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Castañeda ha hecho sus divisiones menores con Estados Unidos, pues ha estado con la Sub 21 y la Sub 23. El futbolista siempre estuvo abierto a la posibilidad de jugar para Colombia, pero fue la selección americana la que se terminó adelantando para contar con su talento.

“También puedo jugar para Colombia. De cualquier manera, quería que me llamaran de cualquiera de los dos equipos. Pero al haber crecido y haberme criado en Florida y en Estados Unidos, esto tiene un significado especial”, dijo cuando fue convocado por primera vez a la Sub 21 de Estados Unidos.

Castañeda apunta a ser un nuevo caso de un futbolista que puede representar a Colombia, pero que termina jugando para el país en el que nace, tal y como sucedió con el defensor español Cristhian Mosquera. Solo hay unos casos para que un futbolista, sí ya jugó partidos oficiales, pueda cambiar de selección: