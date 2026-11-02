Más de 15.000 pasajeros se han movilizado en 2.000 vehículos desde la terminal en Manizales

Pasajeros en el terminal Los Cámbulos y policías dialogando con algunos conductores de servicio intermunicipal. Fotos: suministrada y Policía Metropolitana de Manizales.

Manizales

Durante la tarde de hoy lunes festivo la afluencia de pasajeros ha aumentado considerablemente, por lo que el personal de la terminal en articulación con la policía trabajan en brindar seguridad a los pasajeros y conductores que se desplazan por las carreteras en Caldas. Cristian Márquez, jefe operativo del terminal de transportes Los Cámbulos en la capital de Caldas, entrega el reporte.

“Hoy trabajamos, articuladamente, con la policía para garantizarle a los viajeros recorridos seguros. Tendremos cerca de dos mil despachos movilizando a más de 15.000 pasajeros. Por medio de las condiciones técnico-mecánicas que hacemos a los vehículos, brindamos seguridad a los pasajeros que se movilicen desde nuestra terminal”.

Las rutas más frecuentadas para esta jornada son el norte de Caldas hacia Salamina, Pácora y Aguadas, las ciudades del Eje Cafetero como Pereira y Armenia, así como a las capitales del Valle del Cauca y Antioquia y por supuesto, Bogotá D.C. Márquez, sugiere a los pasajeros comprar los tiquetes legalmente en las taquillas del terminal o en los sitios web de las compañías transportadoras autorizadas.

Recomendaciones de la policía

Con el incremento de los viajes durante este día, desde la Policía Metropolitana de Manizales hacen un llamado a la responsabilidad y a la prudencia en las vías, recordando que el respeto por las normas de tránsito y la adopción de comportamientos seguros son fundamentales para proteger la vida de todos los actores viales.

Le puede interesar: Desde Caldas reiteran el llamado al gobierno en girar recursos del Fondo Milagro para reconstrucción

“Recomendamos a los conductores verificar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos antes de iniciar los recorridos, respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol ni de sustancias que afecten la capacidad de reacción, evitar adelantamientos peligrosos y maniobras imprudentes, descansar lo suficiente y abstenerse de manejar haya fatiga o síntomas de cansancio”, sugiere el comandante de la Policía Metropolitana de la capital caldense, Mauricio Arley Luengas.

Culmina diciendo que el propósito es prevenir siniestros viales y promover desplazamientos seguros por los principales corredores viales de la región.