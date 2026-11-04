Recompensas por $57,8 millones dejan 19 capturas y cinco bandas desarticuladas en Boyacá

La secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá, Alejandra Pico, señaló que continúa la bolsa de recompensa en el departamento / Foto: Gobernación de Boyacá.

Tunja

La Bolsa de Recompensas Departamental permitió el pago de 57 millones 800 mil pesos durante las últimas dos semanas, recursos que, según el balance de la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá, contribuyeron a lograr 19 capturas y la desarticulación de cinco bandas delincuenciales.

María Alejandra Pico Gama, secretaria de Gobierno y Acción Comunal, aseguró que los resultados se concentraron principalmente en estructuras dedicadas al expendio de estupefacientes en Sogamoso, Duitama, Tunja y Paipa. También se reportaron afectaciones a grupos relacionados con el hurto de motocicletas y vehículos.

“En las últimas semanas, gracias también a la Bolsa de Recompensas Departamental, hemos pagado 57 millones 800 mil pesos, lo que nos ha permitido tener aproximadamente 19 capturas y la desarticulación de cinco bandas delincuenciales, la mayoría dedicadas al expendio de estupefacientes”, dijo la secretaria.

La funcionaria agregó que esperan obtener nuevos resultados operativos en las provincias de Occidente y Lengupá, mediante el trabajo coordinado entre la Fuerza Pública y las autoridades municipales.

Refuerzan seguridad alrededor de batallones

Pico Gama también se refirió a las medidas preventivas que se han implementado en coordinación con las alcaldías y los organismos de gestión del riesgo para fortalecer la seguridad en el departamento. Entre ellas mencionó controles viales en algunos sectores y el mejoramiento de los sistemas de videovigilancia de estaciones de Policía y unidades militares.

“En Tunja se han generado cierres en ciertos horarios sobre la vía principal que conecta con la Primera Brigada. Esto también es un ejercicio de control, al igual que el fortalecimiento de los circuitos cerrados de videovigilancia para tener mayor seguimiento de quienes ingresan al perímetro de la Fuerza Pública”, aseveró.

La secretaria explicó que también se realizan recorridos motorizados de vigilancia en un kilómetro a la redonda de los batallones, con el propósito de mantener presencia y control en sus alrededores.

Finalmente, destacó que la respuesta ante posibles atentados o hechos delictivos requiere la participación articulada de la Policía, el Ejército, los bomberos y los servicios de salud, además del acompañamiento de las administraciones municipales.