Luis Ángel Lara propone una UPTC más humana, digital y conectada con la región

Luis Ángel Lara obtuvo un total de 2.717 votos en la Consulta de los Graduados del proceso de designación de rector 2027-2030, que se adelantó este miércoles 4 de noviembre / Foto: Suministrada.

Tunja

Una universidad más ágil, humana y transformadora del territorio es la apuesta de Luis Ángel Lara González, candidato a la rectoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), quien presentó sus principales propuestas para la institución.

Su proyecto está estructurado en cuatro pilares: universidad, personas, territorio y conectividad. Entre sus iniciativas se encuentran la implementación de herramientas de inteligencia artificial en la academia, la digitalización de los procesos administrativos y el fortalecimiento de los servicios de bienestar en todas las seccionales.

“Nosotros tenemos una propuesta de una universidad más ágil, más humana y más transformadora del territorio. Nuestra propuesta se basa en cuatro pilares, que es la universidad, las personas, el territorio y la conectividad”, señaló Lara.

En materia de bienestar, el candidato propone ampliar el programa Jardín UPTCITOS a todas las sedes, con el propósito de apoyar a madres y padres cabeza de familia que estudian o trabajan en la institución. También plantea fortalecer la red de egresados y establecer convenios con empresas de la región para facilitar la vinculación laboral de los estudiantes.

“Queremos una universidad abierta 24-7, que los servicios de bienestar universitario lleguen a todos los estudiantes que los requieren y, sobre todo, a los profesores para dignificar la labor docente”, manifestó.

¿Hay politización en la UPTC?

Lara González también respondió a los cuestionamientos sobre una posible politización de la universidad pública y los señalamientos de un pulso político alrededor de la institución.

El candidato aseguró que su propuesta tiene un enfoque académico y sostuvo que la rectoría debe concentrarse en la gestión de recursos y la articulación con los gobiernos nacional y departamental, además de las alcaldías y el sector privado.

“Creo que la universidad no debe perder el enfoque de ser un polo de desarrollo y, sobre todo, de generación del conocimiento. Sí ha salido mucha información sobre la politización y sobre un pulso político que creo que no se debe estar dando en la universidad”, expresó.

Finalmente, Lara afirmó que el rector debe asumir un papel de gestor para proteger el presupuesto institucional, defender programas como la matrícula cero y conseguir nuevos convenios que beneficien a la comunidad universitaria.

“Para mí el rector de la UPTC debe ser un gestor y debe trabajar tanto con el Gobierno departamental como con el Gobierno nacional, porque se deben traer importantes recursos para la universidad pública”, enfatizó.

Hay que señalar que Luis Ángel Lara obtuvo un total de 2.717 votos, de los 5.774 que se registraron en la Consulta de los Graduados del proceso de designación de rector 2027-2030, que se adelantó este miércoles 4 de noviembre